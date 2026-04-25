Recoleta y Antofagasta se enfrentan este domingo 26 de abril desde las 12:30 horas en el estadio Municipal Leonel Sánchez por la Fecha 9 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Será el compromiso que abra la jornada dominical del Ascenso y que tendrá a dos elencos que luchan por la parte alta de la tabla de posiciones. Los recoletanos sueñan con ser líderes al cabo de esta fecha y los nortinos también tienen la chance matemática, aunque hay varios equipos en medio.

¿Quién transmite Recoleta vs Antofagasta por la Primera B 2026?

El encuentro entre Recoleta y Antofagasta será transmitido a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Antofagasta por la Primera B 2026?

Recoleta vs Antofagasta chocan este domingo 26 de abril a las 12:30 horas en el estadio Municipal Leonel Sánchez

Fecha: Domingo 26 de abril

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal Leonel Sánchez (Recoleta)

Árbitros de Recoleta vs Antofagasta

Árbitro: Manuel Vergara

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Juan Sepúlveda

¿Cómo llegan Recoleta y Antofagasta?

Recoleta viene de un empate 2-2 con Curicó Unido. El elenco de la Región Metropolitana ha perdido solo un duelo en esta temporada y está metido entre los mejores equipos de lo que va de temporada.

Los antofagastinos han caído dos veces en esta competición, pero ninguna de ellas en los últimos cinco partidos. Su último resultado fue victoria en casa por 1-0 contra Deportes Copiapó.

Formaciones de Recoleta y Antofagasta

Formación de Recoleta

Álvaro Salazar; Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Francisco Alarcón, Branco Provoste; Felipe Báez, Gonzalo Álvarez, Mikel Arguinarena, Nicolás Arismendy; Germán Estigarribia, Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Formación de Antofagasta

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Bastián Tapia, Cristian Diaz, Alex Ibacache; Rodrigo Astorga, Adrian Cuadra, Sebastian Leyton; Christian Bravo, Brayan Hurtado y José Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Recoleta vs Antofagasta, minuto a minuto