Deportes Antofagasta tuvo que trabajar mucho para conseguir una victoria ajustada frente a Copiapó por la fecha 8 de la Primera B 2026.

Los Pumas necesitaban un triunfo para enrielar su camino rumbo a primera y esta victoria sobre Copiapó los deja a dos puntos del líder Recoleta.

Copiapó quedó estancado en la mitad de l tabla y aún no logra demostrar por qué estuvo cerca del ascenso la temporada pasada.

Goles de Antofagasta vs Copiapó

A los 68’ José Bandez tiene un espacio en la zaga de Copiapó y con un remate de derecha, un ligero rebote, la pelota se cuela casi en el ángulo y fue el 1-0 para Antofagasta

Este fue el solitario gol del partido y que le dio el triunfo al elenco Puma. 

Próximos partidos de Antofagasta y Copiapó 

En la próxima fecha, la novena del torneo de la Primera B, Deportes Antofagasta visitará al líder Recoleta en Santiago el domingo 26 de abril a las 12:30 horas.

Mientras que Copiapó abrirá la fecha recibiendo el sábado 25 de abril a San Marcos de Arica a las 12:30 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

Ranking – Primera B – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Recoleta 16 8 5 1 2 3 18 15
2
Cobreloa 15 8 4 3 1 8 15 7
3
Santiago Wanderers 15 8 4 3 1 4 14 10
4
San Marcos 14 8 3 5 0 4 10 6
5
Puerto Montt 13 7 4 1 2 4 10 6
6
Magallanes 12 8 3 3 2 1 13 12
7
Antofagasta 11 7 3 2 2 4 14 10
8
Deportes Temuco 10 7 2 4 1 3 13 10
9
Deportes Copiapó 9 7 2 3 2 0 10 10
10
Unión San Felipe 9 8 2 3 3 -5 7 12
11
Unión Española 8 8 2 2 4 -2 9 11
12
San Luis 7 7 1 4 2 -3 9 12
13
Curicó Unido 7 8 1 4 3 -6 9 15
14
Deportes Iquique 6 7 1 3 3 -2 7 9
15
Deportes Santa Cruz 6 8 1 3 4 -4 12 16
16
Rangers 2 8 0 2 6 -9 8 17