Deportes Antofagasta tuvo que trabajar mucho para conseguir una victoria ajustada frente a Copiapó por la fecha 8 de la Primera B 2026.

Los Pumas necesitaban un triunfo para enrielar su camino rumbo a primera y esta victoria sobre Copiapó los deja a dos puntos del líder Recoleta.

Copiapó quedó estancado en la mitad de l tabla y aún no logra demostrar por qué estuvo cerca del ascenso la temporada pasada.

Goles de Antofagasta vs Copiapó

A los 68’ José Bandez tiene un espacio en la zaga de Copiapó y con un remate de derecha, un ligero rebote, la pelota se cuela casi en el ángulo y fue el 1-0 para Antofagasta

Este fue el solitario gol del partido y que le dio el triunfo al elenco Puma.

Próximos partidos de Antofagasta y Copiapó

En la próxima fecha, la novena del torneo de la Primera B, Deportes Antofagasta visitará al líder Recoleta en Santiago el domingo 26 de abril a las 12:30 horas.

Mientras que Copiapó abrirá la fecha recibiendo el sábado 25 de abril a San Marcos de Arica a las 12:30 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B