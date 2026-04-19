Deportes Antofagasta tuvo que trabajar mucho para conseguir una victoria ajustada frente a Copiapó por la fecha 8 de la Primera B 2026.
Los Pumas necesitaban un triunfo para enrielar su camino rumbo a primera y esta victoria sobre Copiapó los deja a dos puntos del líder Recoleta.
Copiapó quedó estancado en la mitad de l tabla y aún no logra demostrar por qué estuvo cerca del ascenso la temporada pasada.
Goles de Antofagasta vs Copiapó
A los 68’ José Bandez tiene un espacio en la zaga de Copiapó y con un remate de derecha, un ligero rebote, la pelota se cuela casi en el ángulo y fue el 1-0 para Antofagasta
Este fue el solitario gol del partido y que le dio el triunfo al elenco Puma.
Próximos partidos de Antofagasta y Copiapó
En la próxima fecha, la novena del torneo de la Primera B, Deportes Antofagasta visitará al líder Recoleta en Santiago el domingo 26 de abril a las 12:30 horas.
Mientras que Copiapó abrirá la fecha recibiendo el sábado 25 de abril a San Marcos de Arica a las 12:30 horas.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B
|Ranking – Primera B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Recoleta
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|18
|15
|
2
|Cobreloa
|15
|8
|4
|3
|1
|8
|15
|7
|
3
|Santiago Wanderers
|15
|8
|4
|3
|1
|4
|14
|10
|
4
|San Marcos
|14
|8
|3
|5
|0
|4
|10
|6
|
5
|Puerto Montt
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|
6
|Magallanes
|12
|8
|3
|3
|2
|1
|13
|12
|
7
|Antofagasta
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|
8
|Deportes Temuco
|10
|7
|2
|4
|1
|3
|13
|10
|
9
|Deportes Copiapó
|9
|7
|2
|3
|2
|0
|10
|10
|
10
|Unión San Felipe
|9
|8
|2
|3
|3
|-5
|7
|12
|
11
|Unión Española
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
|9
|11
|
12
|San Luis
|7
|7
|1
|4
|2
|-3
|9
|12
|
13
|Curicó Unido
|7
|8
|1
|4
|3
|-6
|9
|15
|
14
|Deportes Iquique
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|7
|9
|
15
|Deportes Santa Cruz
|6
|8
|1
|3
|4
|-4
|12
|16
|
16
|Rangers
|2
|8
|0
|2
|6
|-9
|8
|17