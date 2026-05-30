Datos Clave El último encuentro de la Fecha 14: Santa Cruz y Copiapó le bajarán el telón a la décimo cuarta fecha de la Primera B 2026. ¿Quién transmite Santa Cruz vs Copiapó?: El duelo entre Textileros y el León de Atacama será transmitido por TNT Sports y HBO Max. Uno en zona de peligro y otro buscando la liguilla: Santa Cruz se encuentra penúltimo con 8 unidades en la tabla. Por su parte, Copiapó está undécimo con 18 puntos. Una victoria para la visita lo harían escalar hasta la zona de liguilla.

Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó serán los encargados de cerrar la fecha 14 de la Primera B 2026. El duelo entre Textileros y el León de Atacama se disputará el próximo lunes 1 de junio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

Con 13 fechas transcurridas, Deportes Santa Cruz se encuentra penúltimo en la segunda división del fútbol nacional con solamente 8 unidades, mientras que Deportes Copiapó se posiciona en la undécima posición con 18 unidades. Una victoria le permitiría al León de Atacama trepar hasta los puestos de liguilla.

¿Quién transmite Santa Cruz vs Copiapó por la Primera B?

El duelo entre Santa Cruz y Deportes Copiapó será emitido por las señales de TNT Sports, y también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Copiapó?

Fecha: lunes 1 de junio.

lunes 1 de junio. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

Árbitros de Santa Cruz vs Copiapó

Árbitro : Gustavo Ahumada.

: Gustavo Ahumada. 1er asistente : David Pizarro.

: David Pizarro. 2do asistente : Yomara Salazar.

: Yomara Salazar. 4to árbitro: Diego Paredes.

¿Cómo llegan Santa Cruz vs Copiapó?

En la jornada pasada, Deportes Santa Cruz tuvo que visitar en el Estadio Calvo y Bascuñán a Deportes Antofagasta. El encuentro terminó en igualdad por la cuenta mínima, y los Textileros no saben de victorias en la división desde el 21 de marzo, cuando vencieron a Curicó Unido por la quinta fecha.

Por su parte, Deportes Copiapó volvió a las sonrisas en su hogar, ya que vencieron por 3-1 a Unión Española en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Formaciones de Santa Cruz vs Copiapó

Formación de Santa Cruz:

Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Formación de Copiapó:

Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Nozomi Kimura, Diego Opazo, John Santander; Claudio Zamorano, Iván Ledezma, Axl Ríos; Carlos Ross, Lautaro Palacios, Francisco Espoz.

Minuto a minuto de Santa Cruz vs Copiapó