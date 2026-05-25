Deportes Copiapó dominó de principio a fin y derrotó 3-1 a Unión Española en la fecha 13 del Campeonato de Primera B 2026. Los nortinos tomaron el control del partido desde los primeros minutos con Francisco Espoz como figura indiscutida y no cedieron la ventaja en ningún momento, pese al breve descuento hispano que llegó entre los dos tantos del último cuarto de hora de la primera parte.

Con la victoria, Deportes Copiapó alcanzó los 18 puntos y se mantiene en el puesto 11 de la tabla de posiciones. Unión Española, por su parte, se quedó con 20 puntos y ocupa el séptimo lugar, viendo cómo los tres puntos se le escaparon en un partido en el que nunca pudo reaccionar de manera efectiva.

Los goles de Deportes Copiapó vs Unión Española por la Primera B 2026

El León de Atacama se adelantó rápido en el marcador. A los 4′, Francisco Espoz recibió una pelota desde el fondo, ganó en velocidad, enganchó hacia adentro y con un derechazo anotó el 1-0.

El segundo llegó también con la firma de Espoz. En los 30′, los locales jugaron una pelota hasta la línea de fondo, combinaron en corto y enviaron el centro al área. El extremo apareció por el sector izquierdo y de cabeza marcó el 2-0.

Unión Española descontó apenas seis minutos después. Se jugaban los 36′ y un saque largo le permitió a Mitchell Wassene sacarse a Marcelo Filla, la pelota quedó para Andrés Vilches, que recibió entre dos defensores y anotó el 2-1.

Pero Copiapó respondió antes de que terminara el primer tiempo. A los 38′, Titi Ledezma habilitó con un pase filtrado a Lautaro Palacios, que se acercó al arco, sorprendió mal parada a la defensa hispana y remató rasante para sentenciar el 3-1.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportes Copiapó y Unión Española?

En la fecha 14 de la Primera B 2026, Deportes Copiapó visitará a Deportes Santa Cruz el 1 de junio a las 19:00 horas.

Unión Española jugará ante Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa Brander el 30 de mayo a las 17:30 horas.