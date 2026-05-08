Deportes Temuco y Unión Española se enfrentan este sábado 9 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco, por la fecha 11 del Campeonato de Primera B.

El duelo tiene un condimento especial: ambos equipos llegan con exactamente 14 puntos en la tabla y separados apenas por diferencia de goles, lo que convierte este choque en un duelo directo por escalar posiciones en la zona media del campeonato. Para Temuco, la localía es un factor importante; para Unión Española, la visita a la Araucanía es una prueba de carácter en su primera temporada de vuelta en el torneo del Ascenso.

No hay historial reciente entre ambos clubes. Unión Española descendió el año pasado tras 28 años en el fútbol de élite chileno, por lo que este encuentro tiene el sabor de un reencuentro inédito para una generación entera de hinchas de ambos clubes.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Temuco vs Unión Española?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Temuco vs Unión Española?

Fecha: Sábado 9 de mayo

Sábado 9 de mayo Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Germán Becker, Temuco

El partido será dirigido por Benjamín Saravia, con Emilio Bastías y Cristian Espíndola como asistentes. Nicolás Millas actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Temuco y Unión Española a la fecha 11 de la Primera B

Deportes Temuco viene de un empate 2-2 ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander, un resultado que le sabe a poco considerando que el equipo de la Araucanía tuvo momentos para quedarse con los tres puntos. El conjunto local acumula 14 unidades en diez fechas, con tres victorias, cinco empates y dos derrotas, un registro que lo ubica en el octavo lugar y que refleja un equipo sólido pero que aún no encuentra la consistencia necesaria para dar el salto hacia los puestos de arriba.

Unión Española llega en un momento muy distinto: viene de golear 2-0 a Curicó Unido en Independencia, un triunfo que le devuelve confianza y que reafirma su condición de candidato a pelear por los primeros lugares del torneo. Los hispanos suman también 14 puntos, pero con un registro más irregular: cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, lo que los sitúa en el noveno lugar por diferencia de goles respecto a Temuco. El impulso de la última fecha llega en el momento justo.

Formaciones probables para Deportes Temuco vs Unión Española

Deportes Temuco apuntaría a un esquema con César Huanca y Sebastián Molina como dupla ofensiva, respaldados por un mediocampo de cuatro que incluye a Diego Buonanotte y Camilo Núñez como ejes del juego.

La probable alineación: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina.

Unión Española mantendría la línea del partido anterior, con Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne conformando un tridente ofensivo que le dio réditos ante Curicó.

La probable formación: Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Ignacio Núñez, Felipe Massri; Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne.

Minuto a minuto de Deportes Temuco vs Unión Española