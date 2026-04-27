La Primera B no da respiro y la exigencia por alcanzar el anhelado ascenso comienza a pasar la cuenta en el aspecto físico. Así quedó demostrado este fin de semana, donde un histórico cuadro nacional logró sacudirse de una mala racha de tres partidos sin ganar, pero su cuerpo técnico decidió no guardarse nada.

Tras el pitazo final, un entrenador mundialista fue autocrítico con el nivel mostrado, expuso la crisis de lesiones que vive el camarín y confirmó que ya iniciaron las gestiones para remecer el próximo mercado invernal con tres incorporaciones.

¿Qué equipo de Primera B confirmó la búsqueda de tres refuerzos?

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, anunció que la dirigencia hispana ya trabaja para concretar la llegada de tres nuevos jugadores para la segunda rueda.

Luego de vencer por 2-0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Santa Laura, cortando una sequía de triunfos que se arrastraba desde el 20 de marzo, el estratega transparentó los planes de la institución de Independencia. “Necesitamos llenar los tres cupos. He conversado con la dirigencia y con el gerente deportivo, estamos viendo nombres y haciendo seguimiento en los puestos que necesitamos”, aseguró a la señal de TNT Sports, dando por hecho que arribarán caras nuevas.

¿Por qué Ronald Fuentes exige nuevos fichajes en el mercado invernal?

El estratega argumentó que las lesiones han acortado dramáticamente el plantel y que el equipo aún mantiene deficiencias técnicas preocupantes. Pese a sumar de a tres ante el elenco comerciante, Fuentes fue tajante en su diagnóstico y no ocultó su disconformidad con el trámite del encuentro. “No es lo que me gusta (como jugó el equipo), pero el triunfo era muy necesario. Seguimos teniendo algunos fallos técnicos que no pueden suceder. No estamos ejecutando bien los pases y eso me tiene preocupado”, detalló el DT, agregando la frase clave que detona la necesidad de fichar: “Estoy con un plantel muy corto, por las lesiones (…). Nos van a aportar mucho los tres refuerzos que podamos traer”.

¿Cómo quedó Unión Española en la tabla y cuándo es su próximo partido?

Tras el triunfo, los hispanos treparon al noveno puesto de la tabla y ahora se preparan para recibir a Curicó Unido este jueves 30 de abril. La victoria en la fecha 9 le permitió a Unión Española respirar y mirar de reojo la parte alta, donde Cobreloa retomó la cima tras vencer a San Luis, seguido de cerca por Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica. Tratando de no ceder más terreno, el cuadro rojo abrirá la jornada 10 del Ascenso enfrentando a los “Torteros” a las 20:00 horas en el reducto de Plaza Chacabuco.