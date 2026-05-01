La ilusión se instaló de golpe en la comuna de Independencia, pero el balde de agua fría llegó igual de rápido. Unión Española se encuentra en el centro de la polémica luego de que su propietario, Jorge Segovia, anunciara con bombos y platillos la remodelación total del histórico Estadio Santa Laura.

Sin embargo, el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, frenó en seco las aspiraciones hispanas al revelar públicamente que el club de Plaza Chacabuco no ha presentado ningún trámite oficial en el municipio, desatando un duro cruce de declaraciones que incluye graves acusaciones de boicot contra la propia Corporación de la institución.

¿Qué pasó con el proyecto del nuevo estadio de Unión Española?

El ambicioso proyecto de Unión Española fue desmentido administrativamente por el alcalde de Independencia, quien confirmó que no existe ninguna solicitud formal ingresada en la municipalidad.

Durante una reciente visita a Chile, el empresario español Jorge Segovia le aseguró a El Deportivo que el nuevo reducto hispano sería “el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”. No obstante, el alcalde Agustín Iglesias utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para aterrizar rápidamente el anuncio. “Siempre la inversión en nueva infraestructura es importante para una comuna, pero Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”, expuso de manera categórica la máxima autoridad comunal.

Además, el edil fue tajante al advertir que la iniciativa tiene una regulación que cumplir. “Exigiremos que cada paso se cumpla y la construcción incorpore mitigaciones serias para los vecinos”, avisó Iglesias.

¿Cuáles son las características y el costo del nuevo Santa Laura?

La reestructuración anunciada por la dirigencia hispana contempla una inyección de 27 millones de dólares para edificar un coliseo completamente techado y con estándar internacional.

Las promesas de Jorge Segovia para transformar el recinto inaugurado en 1923 son grandilocuentes. El detalle de la infraestructura proyectada es el siguiente:

Inversión total: El proyecto demandaría un millonario costo de 27 millones de dólares, asociados a un negocio inmobiliario.

El proyecto demandaría un millonario costo de 27 millones de dólares, asociados a un negocio inmobiliario. Aforo proyectado: El renovado recinto tendría una capacidad total para 25 mil espectadores.

El renovado recinto tendría una capacidad total para 25 mil espectadores. Infraestructura: El diseño considera un techo que cubriría absolutamente todos los sectores de asientos del estadio.

El diseño considera un techo que cubriría absolutamente todos los sectores de asientos del estadio. El objetivo: Convertirse en el reducto deportivo “más moderno de Chile y América”, superando incluso al recientemente estrenado Claro Arena.

¿Por qué hay un conflicto entre Jorge Segovia y la Corporación?

El propietario del club acusó a la Corporación Deportiva y Social de boicotear las obras por “envidia”, mientras que la entidad se defendió asegurando que las acusaciones carecen de fundamento y que no tuvieron participación en la anulación de permisos.

El conflicto tiene sus raíces en un duro revés sufrido en 2018, cuando el municipio de Independencia declaró inválido un permiso de edificación en el sector. Según Segovia, el estadio ya podría estar terminado de no ser por la “antigua Corporación”, a quienes acusó de actuar “simplemente por hacer daño”. “Está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio”, disparó el timonel.

Ante el calibre de los dichos, la Corporación Deportiva y Social Unión Española emitió un contundente comunicado desmintiendo el supuesto boicot. “Las afirmaciones que intentan vincular a esta Corporación con la anulación de permisos asociados a un proyecto inmobiliario carecen de todo fundamento”, expresaron. En el mismo escrito, la entidad aclaró que la decisión de 2018 fue adoptada “exclusivamente por la autoridad competente” y recordaron que ellos ni siquiera “formaban parte de la administración vigente” en ese momento, por lo que resulta improcedente culparlos del estancamiento de las obras.