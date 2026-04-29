Unión Española y Curicó Unido se enfrentan este jueves 30 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura, por la fecha 10 del Campeonato de Primera B. Ambos llegan con un impulso tras ganar en la fecha pasada, pero con la misma urgencia: sumar para no quedar atrapados en la zona más baja de la tabla de posiciones.

El conjunto hispano viene de imponerse por 2-0 ante Deportes Santa Cruz en condición de local, mientras que los curicanos hicieron lo propio tras vencer 2-1 a Deportes Puerto Montt en La Granja. No existen enfrentamientos recientes entre ambos en la liga de Ascenso, lo que agrega un factor de incertidumbre a un duelo de necesitados.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión Española vs Curicó Unido?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Curicó Unido?

Fecha: Jueves 30 de abril

Hora: 20:00 horas

Estadio: Santa Laura

El partido será dirigido por Víctor Abarzúa, con Carlos Venegas y Jorge González como asistentes. Rodrigo Farías actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Unión Española y Curicó Unido a la fecha 10 de la Primera B

Unión Española llega a este compromiso en el noveno lugar con 11 puntos. En sus últimos cinco partidos, el equipo dirigido por Ronald Fuentes suma dos triunfos, dos empates y una derrota, mostrando irregularidad, pero con capacidad de sumar en casa.

Curicó Unido, en tanto, se ubica en el undécimo puesto con 10 unidades. El cuadro dirigido por Damián Muñoz viene de cortar su racha sin victorias y ahora busca darle continuidad a ese resultado para escalar posiciones. En sus últimos cinco encuentros registra una victoria, tres empates y una derrota.

Formaciones probables para Unión Española vs Curicó Unido

Unión Española apostaría por un esquema ofensivo con Andrés Vilches como referencia en ataque. La probable alineación de Ronald Fuentes: Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Ignacio Núñez, Felipe Massri; Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne.

Curicó Unido, por su parte, mantendría a Leandro Benegas como principal carta de gol. La probable formación de Damián Muñoz: Damián Tello; Juan Pablo Gómez, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver, Ronald Fuentes; Braulio Guisolfo, Henry Sanhueza, Benjamín Inostroza; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Roberto Riveros.