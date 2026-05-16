Datos Clave Wanderers vence a Curicó: Los Caturros vencieron por 3-0 de visita a los Torteros. Curicó se complica en la tabla: Tras la derrota, Curicó se mantiene en la antepenúltima posición con solamente 11 puntos. Wanderers escala al podio: Con los 3 puntos obtenidos, los Caturros escalan hasta la tercera posición con 22 puntos.

Curicó Unido recibió un duro revés en la fecha 12 de la Primera B 2026, ya que como locales cayeron por 0-3 ante Santiago Wanderers, quien se instala en los puestos de arriba en la tabla de posiciones, mientras que los dirigidos por Damián Muñoz no repuntan y se complican en la parte baja. A pesar de que los Torteros mantuvieron el control del juego en el primer tiempo, dos ataques de los Caturros le bastaron a la visita para ponerse en ventaja y complicar a los locales.

Curicó Unido se estanca en la Primera B 2026 y se queda antepenúltimo en la tabla con solamente 11 unidades, mientras que Santiago Wanderers escala hasta la tercera posición, con un puntaje de 22 unidades, a la espera de los resultados que registren San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta.

Los goles de Curicó Unido y Santiago Wanderers por la Primera B

En un duelo que manejaba Curicó Unido con el balón y mayor oportunidades en el ataque, fue sorpresivamente la visita quien golpeó primero con una gran jugada de Denilson San Martín para abrir el marcador a los 29’ minutos del primer tiempo.

A pesar del gol, los Torteros siguieron en búsqueda del gol, en este caso para empatar el encuentro, pero nuevamente la escuadra de Valparaíso logró llegar al gol. El segundo gol de Wanderers llegó desde un córner a los 35’ minutos, con un autogol de Cristian Bustamante para el 2-0 de la visita.

El segundo gol no sería la peor noticia para los dirigidos por Damián Muñoz en el primer tiempo, ya que a los 47’ minutos, Francisco Oliver golpeó en el rostro a Santiago Valenzuela y dejó a los locales con uno menos para el segundo tiempo.

En el segundo tiempo no se vieron muchas acciones ofensivas, pero el broche del encuentro llegó a los 89′ minutos con un golazo de Vicente Vargas, con un remate desde fuera del área imposible de contener por el portero local.

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó Unido y Santiago Wanderers?

Curicó Unido deberá trasladarse hasta el norte del país para enfrentar a Deportes Iquique. El duelo válido por la fecha 13 de la Primera B 2026 se disputará el próximo sábado 23 de mayo en el Estadio Tierra de Campeones a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Santiago Wanderers tendrá que visitar a Rangers de Talca. El duelo entre Rojinegros y Caturros se disputará el próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azocar.