Curicó Unido y San Marcos de Arica protagonizaron un partido vibrante por la Primera B que lo tuvo todo: remontada, gol agónico y emociones hasta el final. Los ariqueños parecían llevarse los tres puntos, pero los locales no se rindieron y arrancaron un empate 2-2 en el último suspiro.

El resultado deja sensaciones encontradas para ambos equipos. Curicó rescata un punto agónico que lo deja en el puesto 13 con 11 unidades, mientras que San Marcos desaprovechó la chance de escalar a lo más alto y quedó a un punto del líder Puerto Montt, en el tercer lugar de la tabla.

Los goles de Curicó Unido vs San Marcos por la Primera B

La apertura de la cuenta llegó a los 30 minutos. Mauro Lopes tomó el balón por la izquierda, controló, se frenó y se sacó a su marcador para enviar un pase atrás a Nicolás Fernández, quien con una tremenda definición anotó el 1-0.

El empate de San Marcos llegó a los 47 minutos. Un buena jugada entre Boris Sagredo, Agustín Maidana, y Yerko Águila para Camilo Melivilu, que definió bajo el arco a tres dedos y anotó el 1-1.

Los ariqueños aumentaron la cuenta a los 66 minutos, otra vez con Yerko Águila entregándole un pase a Nahuel Donadell, que remató cruzado con pierna zurda para dar vuelta el partido.

Cuando se jugaban los 94 minutos, Curicó construyó una jugada que llegó al área y Joaquín Alfaro fue el encargado de mandar la pelota al fondo de las redes, donde además fue su primer gol en el profesionalismo y dejó sin el triunfo a los nortinos.

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó Unido y San Marcos?

En la próxima fecha de la Primera B, Curicó Unido recibirá a Santiago Wanderers el sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.

San Marcos de Arica, en tanto, recibirpa a Deportes Antofagasta, el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Así quedó la tabla de la Primera B