En uno de los duelos importantes de la jornada en la Primera B, San Marcos de Arica se quedó con el triunfo ante Cobreloa, evitó que los loínos alcanzaran la punta del torneo y se metió de lleno en la lucha por el primer lugar.

El equipo calameño comenzó incómodo, sin lograr asentarse en el campo, mientras que los ariqueños dominaron gran parte del primer tiempo, imponiendo ritmo y control del balón.

Goles de San Marcos vs Cobreloa

Esa superioridad se tradujo rápido en el marcador. A los 7 minutos, el local abrió la cuenta tras una buena asociación por la izquierda entre Guerra y Águila, que terminó con un centro preciso para que Camilo Melivilu se filtrara entre los centrales y definiera en la boca del arco para el 1-0.

En la segunda mitad, Cobreloa salió con otra disposición y encontró premio a los 54’. Tras un potente remate de Sebastián Zúñiga que reventó el travesaño, Facundo Velazco capturó el rebote y con un zurdazo mandó la pelota al fondo para decretar el 1-1.

El empate reactivó el partido, pero San Marcos no bajó los brazos. A los 71’, luego de insistir en varias oportunidades, volvió a golpear: tiro libre de Guerra, un primer cabezazo de Barrios en el área y por el sector izquierdo, apareció nuevamente Melivilu para definir con pierna zurda y poner el 2-1.

En los minutos finales, Cobreloa se fue con todo en busca del empate. Tuvo un tiro libre que pasó muy cerca, pero no logró concretar y terminó cediendo puntos clave en la pelea por la cima.

Próximos partidos de San Marcos y Cobreloa

En la fecha 9 de la Liga del Ascenso, San Marcos visitará a Deportes Copiapó el sábado 25 de abril a las 12:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Por su parte, Cobreloa recibirá a San Luis de Quillota el domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

Así quedó la tabla de la Primera B