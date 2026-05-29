Cobreloa recibe a Rangers este domingo 31 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la Fecha 14 de la Primera B 2026, compromiso en el que los loínos buscan recuperar la cima del certamen, mientras los talquinos intentan dar el golpe en el norte para escapar del último lugar de la tabla.

En la antesala de la jornada del domingo, el cuadro local llega obligado a ganar para volver a meterse en la pelea por el ascenso directo tras el tropiezo de la última fecha, en un duelo de realidades opuestas frente a una visita que vive un presente complicadísimo en el torneo y que sólo ha sumado por la vía del empate en lo que va de campeonato.

¿Quién transmite Cobreloa vs Rangers por la Primera B 2026?

El compromiso entre Cobreloa y Rangers se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Rangers por la Primera B 2026?

Cobreloa vs Rangers juegan este domingo 31 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Municipal de Calama por la fecha 14 de la Primera B.

Fecha: Domingo 31 de mayo

Hora: 17:30 horas

Estadio: Zorros del Desierto de Calama

Árbitros de Cobreloa vs Rangers

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Ignacio Zamora

4to árbitro: Rodrigo Farías

¿Cómo llegan Cobreloa vs Rangers?

Cobreloa llega con la obligación de sumar de a tres a este compromiso, puesto que en la última fecha igualó 2-2 ante Deportes Recoleta en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, resultado que le impidió mantenerse en la cima del certamen. Los loínos marchan segundos en la tabla de posiciones con 25 unidades, producto de siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y necesitan reencontrarse con la victoria en casa para volver a presionar al puntero en la lucha por el ascenso directo.

Por su parte, Rangers llega golpeado tras caer por 2-0 ante Santiago Wanderers en su última presentación, derrota que profundizó la crisis deportiva del cuadro talquino. Los piducanos se ubican en el último lugar de la clasificación con apenas 3 puntos, fruto de tres empates y diez derrotas, sin victorias en lo que va de torneo, por lo que la urgencia es total en su visita al norte.

Formaciones de Cobreloa vs Rangers

Formación de Cobreloa: Hugo Araya; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan, Lucas Cornejo; Cristian Muga, Jorge Paul Gática, Facundo Velazco; Matías Sandoval, Gustavo Gotti, Cristián Insaurralde. DT: César Bravo.

Formación de Rangers: Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Renato Valenzuela, Claudio Servetti, Matías Cortés; Alejandro Márquez, Tomás Gómez, Agustín Mora, Diego Plaza; Ignacio Ibáñez, Damián González. DT: Ivo Basay.