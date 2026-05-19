Datos Clave Salida oficial: El directorio de Rangers comunicó la desvinculación anticipada de Mauro González, quien alcanzó a disputar apenas cuatro compromisos en la temporada. Razones en reserva: El club omitió las causas públicas del despido, limitándose a señalar que los motivos fueron informados “directamente” al futbolista, quien ya arrastraba un historial extrafutbolístico. Nuevo DT en camino: La poda de jugadores coincide con la reestructuración del cuerpo técnico, donde Ivo Basay afina los últimos detalles para asumir la banca rojinegra.

La temporada 2026 se ha convertido en una verdadera pesadilla institucional y deportiva para Rangers de Talca. Sumidos en una profunda crisis de resultados que los mantiene estancados como colistas absolutos de la Primera B sin registrar victorias, la plana mayor del cuadro piducano decidió implementar un drástico golpe de timón. A la reciente salida del cuerpo técnico comandado por Jaime Vera, este martes se sumó una nueva y sorpresiva poda en el plantel de honor, evidenciando que el margen de tolerancia en el Estadio Iván Azócar Bernales llegó a su límite.

¿Por qué Rangers de Talca despidió al argentino Mauro González?

A través de un escueto pero categórico comunicado difundido en sus canales oficiales, el cuadro de la Región del Maule informó la salida del mediocampista trasandino de 29 años. “A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que el Directorio del club ha decidido desvincular al jugador Mauro González. Esta determinación fue comunicada oportunamente al futbolista, informándole directamente los motivos que fundamentan esta decisión”, reza el documento de la institución.

El hermetismo respecto a las causas de su salida dejó espacio a las especulaciones. El volante había regresado al club este 2026 para ser el conductor del equipo tras una grata primera etapa en 2024, sin embargo, su campaña se vio truncada en marzo tras protagonizar un delicado accidente automovilístico. Según reportes de medios partidarios, la decisión de la directiva no solo pasaría por lo netamente deportivo tras sumar apenas cuatro partidos en el año, sino que estaría gatillada por temas extrafutbolísticos y un desgaste en la relación.

Con la salida de González —que se suma a la reciente partida del delantero uruguayo Sebastián Ribas por “razones personales”—, la regencia talquina libera valiosos cupos de extranjero de cara al mercado de fichajes de mitad de año, una ventana que asoma como vital para intentar esquivar el descenso a la Segunda División Profesional.

Terremoto en el Maule: Ivo Basay asumirá el “fierro caliente”

El despido del volante argentino se enmarca en una reestructuración total que comenzó el pasado fin de semana con la desvinculación de Jaime “Pillo” Vera, el segundo entrenador cesado del año tras Erwin Durán. El gerente general de la institución, Daniel Mejías, sinceró el complejo panorama: “Cuando llegó al club (Vera), hizo muchas mejoras en lo físico y lo táctico, pero no alcanzó para ganar un partido. Esto es fútbol y él también lo entendió así”, señaló al diario La Prensa.

Para intentar salvar la categoría, la directiva rojinegra tiene todo prácticamente cerrado con un histórico de la banca nacional. Ivo Basay, de reciente paso por Magallanes, será oficializado en las próximas horas como el nuevo director técnico de Rangers. Mientras el “Hueso” afina su llegada, el jefe de cadetes, Carlos Videla, asumirá de forma interina la conducción del equipo para el vital duelo de este viernes 22 de mayo ante Santiago Wanderers.