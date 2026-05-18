Datos Clave Crisis total: Rangers marcha en la última posición de la tabla con apenas tres puntos en 12 fechas disputadas y sin registrar abrazos. Segundo ciclo cortado: Jaime “Pillo” Vera dejó la banca maulina tras solo dos meses de trabajo, sucediendo al previamente cesado Erwin Durán. El favorito al mando: Ivo “Hueso” Basay asoma con la primera opción interna y mantiene negociaciones, aunque la directiva maneja en carpeta un “tapado”.

Un verdadero terremoto deportivo sacude las estructuras de la Primera B del fútbol chileno en medio de una temporada 2026 que no da tregua en la zona de peligro. Tras encajar una nueva y dolorosa derrota el pasado sábado, la dirigencia de uno de los clubes más tradicionales del sur del país decidió dar un golpe de timón definitivo para intentar salvar el año institucional.

La salida oficial del cuerpo técnico encendió las alarmas en el mercado de fichajes del ascenso, donde las negociaciones avanzaron a paso firme durante las últimas horas de este lunes para abrochar al nuevo estratega que asumirá la misión de esquivar el descenso a la Segunda División Profesional.

¿Por qué Rangers de Talca despidió a Jaime Vera en la Primera B?

La alarmante crisis de la escuadra piducana terminó por pasarle la cuenta al proceso de Jaime Vera. El “Pillo”, quien había asumido en marzo de este año para relevar el temprano despido de Erwin Durán, no logró darle el remezón futbolístico ni la inyección anímica necesaria a un plantel que vive una pesadilla estadística. La dolorosa caída por la cuenta mínima frente a Unión San Felipe el último fin de semana —marcada por un increíble gol errado debajo del arco por el defensor Claudio Servetti— colmó la paciencia de la plana mayor talquina.

En 12 compromisos disputados en la categoría de plata del balompié nacional, Rangers de Talca todavía no consigue festejar un triunfo, registrando apenas tres empates y nueve caídas que los sitúan como el colista exclusivo de la Primera B. Tras recibir la negativa del gerente deportivo de San Marcos de Arica, Germán Cavalieri, la directiva rojinegra oficializó este lunes de mutuo acuerdo la salida de Vera a través de un comunicado oficial:

“Llegó en un momento complejo desde lo deportivo, demostrando en todo momento profesionalismo, compromiso y entrega para intentar revertir esta difícil situación. Informamos que, de mutuo acuerdo, Jaime Vera y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a Rangers de Talca”.

¿Quién será el nuevo director técnico de Rangers tras la salida del “Pillo”?

Con la vacante abierta en el Maule, los teléfonos comenzaron a sonar rápidamente. Según las informaciones exclusivas entregadas por el portal especializado Primera B Chile, el candidato número uno de la directiva y con quien ya existirían conversaciones muy bien encaminadas es Ivo Basay. El ex delantero de Colo Colo y experimentado DT nacional se encuentra libre desde su breve paso por Magallanes en la temporada 2025 y asoma como el “bombero” ideal gracias a su nutrido currículum en las bancas de O’Higgins, Palestino, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó.

Sin embargo, el “Hueso” no corre completamente solo en los pasillos del Iván Azócar. En la plana mayor rangerina genera muy buena opinión un “tapado” que calza con el perfil de la nueva camada de entrenadores: Fabián Marzuca.

A sus 34 años, el estratega recoletano es un profundo conocedor de la categoría de ascenso tras sus pasos por Deportes Santa Cruz y Santiago Morning, sumado a su reciente proceso al mando de San Antonio Unido durante 2024. Aunque Basay mantiene la prioridad absoluta interna, la carpeta de Marzuca sigue sobre la mesa en caso de cualquier complicación de última hora en el aspecto económico.

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers y quién asume de forma interina?

Mientras el bloque dirigencial afina los detalles contractuales para estampar la firma del nuevo timonel, el club maulino confirmó que el estratega Carlos Videla asumirá la conducción técnica del plantel de honor de manera interina durante las prácticas de esta semana.

El margen de error para los talquinos es prácticamente nulo y el calendario apremia. Válido por la decimotercera jornada de la Primera B, Rangers de Talca tendrá que salir a la cancha este viernes 22 de mayo, a partir de las 20:00 horas, instancia donde recibirán a Santiago Wanderers en el Estadio Iván Azócar Bernales con la drástica obligación de sumar de a tres para comenzar a salir del precipicio.