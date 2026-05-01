Rangers de Talca y Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales por la décima fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos equipos vienen de caer la fecha pasada en sus respectivos duelos, por lo que necesitan sumar de a tres para enmendar el rumbo. Los locales son los más necesitados, puesto que marchan en el último puesto con solo dos puntos. Por su parte, el ‘Velero’ quiere volver al triunfo para recuperar terreno en la parte alta de la clasificación.

¿Quién transmite Rangers vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El encuentro entre Rangers de Talca y Deportes Puerto Montt será transmitido a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

Rangers de Talca vs Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales, Talca.

Árbitros de Rangers vs Puerto Montt

Árbitro: Rodrigo Rivera

1er asistente: Ignacio Zamora

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Benjamín Saravia

¿Cómo llegan Rangers y Puerto Montt?

Rangers de Talca llega a este duelo tras caer como visitante ante Deportes Temuco por 2-1, resultado que lo mantiene como colista absoluto de la Primera B con solo dos puntos. Por su parte, Puerto Montt viene de caer por el mismo marcador en su visita a Curicó Unido, cayendo del primer al cuarto lugar en la tabla de clasificación.

Formaciones de Rangers vs Puerto Montt

Formación de Rangers

José Luis Gamonal; Sebastián Acuña, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Tomás Gómez, Ignacio Ibáñez, Damián González, Gary Moya; Cristóbal Múñoz. DT: Jaime Vera.

Formación de Puerto Montt

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Gabriel Castillo, José Manuel Cárdenas, Salvador Negreto, Jason Flores, Reiner Castro; Luciano Vázquez. DT: Emiliano Astorga.

Temuco vs Rangers minuto a minuto