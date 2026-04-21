Javier Araya, mediocampista de 20 años formado en las filas de Rangers de Talca, oficializó su retiro de la actividad profesional mediante un comunicado directo en sus plataformas digitales. El futbolista, considerado uno de los proyectos con mayor proyección de la zona centro-sur del país, confirmó su alejamiento definitivo tras manifestar públicamente: “Estoy combatiendo una depresión, pasándola mal. Les quería comentar que ya no seguiré jugando, espero algún día nos podamos encontrar”. La noticia pone fin a la etapa deportiva del joven volante, quien había retomado los entrenamientos con el primer equipo en febrero pasado.

El camino de Araya durante la temporada 2026 estuvo marcado por la prioridad de su bienestar personal, habiéndose ausentado previamente de la pretemporada debido a una licencia médica por salud mental. A pesar de su breve retorno a la competencia en la Primera B, el futbolista optó por detener su carrera de forma indefinida para enfocarse en su recuperación. Su testimonio, que rápidamente se viralizó en redes sociales antes de ser resguardado por su entorno, ha generado una respuesta transversal de respeto hacia su decisión de privilegiar su estabilidad emocional por sobre las exigencias del alto rendimiento.

¿Quién es Javier Araya y por qué decidió retirarse del fútbol?

Javier Araya es un volante ofensivo de 20 años que decidió dejar el profesionalismo para realizar un tratamiento contra una depresión severa.

Formado íntegramente en la cantera de Rangers de Talca, Araya destacó desde temprana edad por su capacidad técnica y visión de juego en la zona media. Sin embargo, su lucha personal contra la depresión, que ya lo había mantenido alejado de las canchas a inicios de año, fue el factor determinante para colgar los botines. El jugador sinceró que “la estaba pasando mal” en la interna, optando por una pausa necesaria para resguardar su integridad fuera del campo de juego.

¿Qué apoyo le brindó Rangers tras el anuncio de su joven promesa?

Rangers de Talca publicó un emotivo mensaje de respaldo bajo la consigna “Rangers Somos Todos”, asegurando acompañamiento total al canterano.

La institución reaccionó con celeridad para blindar al jugador de 20 años tras su publicación. “Fuerza, Javi. Rangers está contigo. Sé que estás viviendo un difícil momento, pero tu club, ese que te ha visto crecer, seguirá apoyándote en todo momento”, indicaron desde el cuadro piducano. Este gesto busca quitarle presión mediática y deportiva al futbolista, garantizando que la red de apoyo de su club de origen estará disponible durante todo su proceso de recuperación.

¿Cómo queda el presente de Rangers de cara a la próxima fecha?

El club maulino, actual colista de la Primera B con 2 puntos, deberá rearmar su esquema y buscar alternativas para cumplir con el minutaje Sub-20.

En lo estrictamente deportivo, el equipo atraviesa un escenario crítico: marcha en el último lugar de la tabla de posiciones tras ocho jornadas sin triunfos (seis derrotas y dos empates). De cara al duelo de este sábado 25 de abril ante Deportes Temuco, el cuerpo técnico tendrá el desafío institucional de suplir la baja de su principal juvenil para cumplir con el reglamento del minutaje Sub-20 de la ANFP. El panorama obliga a la escuadra maulina a buscar soluciones en su cantera para intentar revertir una crisis que los mantiene hoy en zona de descenso directo.