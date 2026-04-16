Rangers y Unión Española se medirán este viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos equipos llegan con realidades distintas tras la última fecha, por lo que buscarán sumar puntos clave en esta nueva jornada del campeonato.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Rangers vs Unión Española?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Unión Española?

El partido entre Rangers y Unión Española se disputará este viernes 17 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

🗓 Fecha: Viernes 17 de abril

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Iván Azócar Bernales (Ex Fiscal de Talca)

Árbitros del partido entre Rangers vs Unión Española

Árbitro: Francisco Soriano.

1er asistente: Matías Medina.

2do asistente: Brian Ben-Hur.

Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada.

¿Cómo llegan Rangers y Unión Española al partido?

Rangers viene de caer por 2-3 ante San Marcos de Arica en la última fecha, en un duelo donde el equipo talquino mostró intensidad ofensiva, pero dejó espacios en defensa que terminaron costándole el resultado.

Unión Española, en tanto, empató 1-1 frente a Cobreloa, en un partido donde los hispanos lograron rescatar un punto, aunque con sensaciones de poder haber conseguido algo más.

Formación probable de Rangers

José Luis Gamonal; Sebastián Acuña, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Ignacio Ibañez, Pablo Mora, Damián González; José Herrera.

Formación probable de Unión Española

Julio Fierro; Bastián Roco, Kevin Contreras, Sebastián Pereira; William Machado, Ignacio Núñez, Lucas Molina; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne, Patricio Rubio y Pablo Aránguiz.

Minuto a minuto de Rangers vs Unión Española