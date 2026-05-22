Rangers recibe a Santiago Wanderers este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca, en la fecha 13 de la Primera B.

El local, hundido en el último lugar de la tabla sin una sola victoria en el torneo, estrena entrenador con la llegada de Ivo Basay tras la salida de Jaime “Pillo” Vera y necesita urgente los tres puntos para comenzar a salir del fondo de la clasificación. Santiago Wanderers, en cambio, llega en su mejor momento tras golear 3-0 a Curicó Unido en La Granja y marcha segundo en la Primera B, con la mira puesta en el liderato.

El último antecedente entre ambos fue el empate 0-0 que se registró en Quillota el 31 de agosto de 2025. Ese resultado neutro no entrega ventaja histórica a ninguno de los dos, aunque las circunstancias del nuevo cruce son radicalmente distintas: la diferencia de puntos en la tabla entre Rangers y Santiago Wanderers asciende a 19 unidades.

¿Dónde y cómo ver en vivo Rangers vs Santiago Wanderers?

El partido se transmite por la señal básica de TNT Sports en televisión y está disponible en streaming mediante HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Santiago Wanderers?

Fecha: viernes 22 de mayo de 2026

viernes 22 de mayo de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales (ex Fiscal de Talca), Talca

La terna arbitral estará encabezada por Víctor Abarzúa en el principal, con Alan Sandoval y Cristóbal Berríos en las líneas y Rodrigo Rivera como cuarto árbitro.

Cómo llegan Rangers y Santiago Wanderers a la fecha 13 de la Primera B

El conjunto talquino llega a este partido en el peor momento de su campaña. La derrota 2-1 ante Unión San Felipe profundizó una crisis que terminó con la salida de Jaime “Pillo” Vera y el arribo de Ivo Basay como nuevo entrenador. Rangers es el último de la tabla con apenas 3 puntos en 12 fechas: ninguna victoria, 3 empates y 9 derrotas. El debut del nuevo técnico implica, en la práctica, el inicio de una remontada que el cuadro de Talca necesita comenzar sin más tiempo que perder.

Santiago Wanderers llega a Talca en un estado de forma inmejorable. Tras golear 3-0 a Curicó Unido en La Granja, el equipo de Francisco Palladino se afianza en el segundo lugar de la Primera B con 22 puntos en 12 fechas (6 victorias, 4 empates y 2 derrotas). Los porteños marchan a tres punto del líder y saben que una victoria en Talca los mantendría en la pelea directa por el ascenso a la Primera División.

Formaciones probables para Rangers vs Santiago Wanderers

Francisco Palladino repetiría el once que goleó a Curicó Unido y volvería a apostar por un 4-2-3-1 en el que Marcos Camarda es la referencia ofensiva.

El equipo probable: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martin; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Para su estreno en el cargo, Ivo Basay presentaría un 4-4-2 con Damián González e Ignacio Ibáñez como dupla delantera.

El equipo probable: Cristian Campestrini; Renato Valenzuela, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Matías Cortés; José Navarrete, Gary Moya, Tomás Gómez, Agustín Mora; Damián González, Ignacio Ibáñez. DT: Ivo Basay.

Minuto a minuto de Rangers vs Santiago Wanderers