Datos Clave Nuevo entrenador: Ivo Basay fue confirmado este martes como tercer director técnico de Rangers en la temporada 2026. Rendimiento del equipo: Rangers no ha ganado ningún partido en todo el año y acumula solo 3 puntos en 12 fechas disputadas. Posición en la tabla: El cuadro de Talca es último en la Primera B con el peor registro del torneo.

Rangers de Talca confirmó este martes a Ivo Basay como su nuevo director técnico para afrontar lo que resta de la temporada en la Primera B. El Hueso llega para reemplazar a Jaime Vera, despedido el lunes luego de una campaña sin victorias: apenas 3 puntos en 12 partidos, con el equipo enclavado en el último lugar de la tabla.

La contratación convierte a Rangers en el club con más cambios de entrenador de la Primera B en 2026. Es el tercer DT en lo que va de año, tras el ciclo fallido de Erwin Durán y la posterior gestión de Vera, que tampoco pudo revertir el rumbo. Con casi una vuelta completa del campeonato encima, el margen de maniobra del Hueso para sacar al equipo del descenso es crítico.

¿Por qué Rangers despidió a Jaime Vera?

Jaime Vera asumió en el conjunto de Talca para corregir el mal inicio heredado de Erwin Durán, el primer entrenador de Rangers en esta temporada. Sin embargo, bajo su conducción el equipo tampoco sumó victorias y el rendimiento colectivo no mostró señales reales de mejora. La acumulación de 12 fechas sin ganar en todo 2026 fue determinante para que la directiva tomara la decisión de prescindir de sus servicios al día siguiente de la última derrota.

El historial de los piducanos en lo que va de temporada es el peor del fútbol chileno. Ningún otro equipo en Primera B acumula una sequía de victorias tan prolongada desde el inicio del torneo. El cambio de Durán a Vera no generó ninguna mejora estadística concreta, lo que pone a Basay ante el desafío más urgente de su carrera reciente: ganar, y hacerlo rápido.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐈𝐯𝐨 𝐁𝐚𝐬𝐚𝐲 🔴⚫️



Querida comunidad rojinegra, les presentamos al nuevo director técnico de Rangers de Talca para la temporada 2026. Le damos la más cordial bienvenida a Ivo Basay Hatibovic.



El “Hueso”, con una amplia trayectoria en el fútbol nacional… pic.twitter.com/SHBMrFXLdN — Rangers de Talca (@Rangersdetalca_) May 19, 2026

El desafío de Basay en Rangers

Ivo Basay llevaba más de un año inactivo tras concluir su último proceso como entrenador en 2024. Su llegada a Talca fue anunciada directamente por el club en redes sociales con un mensaje que no dejó margen de ambigüedad: “Querida comunidad rojinegra, les presentamos al nuevo director técnico de Rangers de Talca para la temporada 2026. Le damos la más cordial bienvenida a Ivo Basay Hatibovic“.

El Hueso asume con la obligación de sumar puntos. Rangers necesita revertir una estadística que lo tiene como el equipo más débil de la categoría y que, de mantenerse, lo condena al descenso a la Segunda División.

Según el reglamento del torneo, los últimos puestos de la Primera B pierden la categoría al término de la temporada, por lo que cada fecha que pasa sin puntos cierra aún más las opciones de permanencia. Basay conoce el fútbol chileno de adentro y sabe que en Talca no hay tiempo para procesos: el trabajo es de resultado inmediato.

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