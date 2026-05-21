Datos Clave Recoleta iguala ante Cobreloa: Textileros y Zorros igualaron 2-2 en el arranque de la fecha 13 de la Primera B. Recoleta se estanca en la tabla: Los Albiazules se quedan séptimos con 20 puntos y dejan escapar una oportunidad de oro de trepar a la parte alta de la tabla. Cobreloa podría perder el liderato: Con la igualdad, Cobreloa se queda líder con 25 puntos. Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Puerto Montt tienen 22 unidades, pero por la diferencia de gol podrían superar a los Zorros.

Deportes Recoleta no logró cerrar el encuentro y enredó puntos ante el actual líder de la Primera B 2026, Cobreloa, por 2-2. El duelo que le dió el puntapié inicial a la fecha 13 del ascenso estuvo lleno de emociones, donde los locales estuvieron a 10′ minutos de quedarse con su primera victoria en la historia ante los Zorros, pero fueron igualados al final. El resultado no le ayuda del todo a la visita, ya que podrían ser superados al final de la fecha.

Con la igualdad, Deportes Recoleta se mantiene séptimo con 20 unidades, mientras que Cobreloa se queda como líder con 25 puntos. La complejidad para los Zorros es que tiene a Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt con 22 puntos, por lo que podrían adjudicarse el liderato al final de la jornada, debido a la peleada tabla en la diferencia de gol.

Los goles de Recoleta y Cobreloa por la Primera B

En un duelo entretenido con bastantes idas y vueltas para ambas escuadras, fue la escuadra local la que abrió el marcador. A los 11’ minutos, Germán Estigarribia capturó un rebote en el área para marcar el primero para los Albiazules, pero la igualdad llegaría en el final del primer tiempo, con un golazo de chilena de Gustavo Gotti para el 1-1 de Cobreloa.

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Parecía que Cobreloa se iba en desventaja al descanso ante Recoleta, que se puso 1-0 arriba con anotación de Germán Estigarribia, pero los Zorros del Desierto igualaron gracias a esta espectacular chilena de Gustavo Gotti… pic.twitter.com/US3kWjuAgW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 21, 2026

En el segundo tiempo, Deportes Recoleta buscó insaciablemente el segundo gol, y lo encontró a los 65’ minutos con gol de Pedro Sánchez, quien cabeceó en el área, el arquero dejó rebote y fue el mismo volante de los Textileros para marcar la ventaja de los locales.

Cuando el encuentro parecía estar cerrado con victoria para Deportes Recoleta, fue el goleador, Cristián Insaurralde, quien remató en el área de los locales a los 85’ minutos para el empate final en el encuentro. El atacante salió lesionado tras el gol por un choque con el arquero de los locales.

¿Cuándo vuelven a jugar Recoleta y Cobreloa?

Deportes Recoleta le dará el puntapié inicial a la fecha 14 de la Primera B 2026. Los Textileros deberán recibir a San Luis de Quillota. El duelo entre Albiazules y Canarios se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Por su parte, Cobreloa volverá a su hogar para recibir al colista de la división, Rangers de Talca. El duelo entre naranjas y aurinegros se disputará el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio Zorros del Desierto a partir de las 17:30 horas.