Cobreloa goleó a Deportes Copiapó en la Primera B y se instaló momentáneamente como líder del torneo con 24 puntos. El partido estuvo controlado desde temprano y los visitantes no tuvieron respuesta ante un equipo que no perdonó ninguna de las ocasiones que tuvo.

El encuentro tuvo un episodio extradeportivo tras el cuarto gol: el partido se detuvo porque un hincha cayó de la reja y fue derivado a un centro asistencial con un TEC cerrado.

Los goles de Cobreloa vs Deportes Copiapó por la Primera B

A los 10 minutos, Cristián Insaurralde abrió la cuenta desde el punto penal. Gatica fue a sacar un centro, la pelota rebotó en la mano de Nicolás Suárez y el árbitro decretó la pena máxima. Insaurralde pateó fuerte y al medio para el 1-0.

A los 15 minutos, Cobreloa tuvo un segundo penal. Sandoval fue a centrar y la pelota golpeó el brazo de Marcelo Filla. Pese a que tenía el brazo pegado al cuerpo, el juez decretó penal y Gustavo Gotti fue el encargado de patear y anotó el 2-0.

A los 69 minutos, Enzo Fernández descontó para Copiapó. Tiro de esquina que la defensa de Cobreloa intentó despejar, Fernández tomó el rebote y puso el 2-1.

Un minuto después, a los 70′, Álvaro “Peyota” Delgado respondió de inmediato con un golazo: tiro libre con chanfle que superó la barrera y se clavó en el ángulo para el 3-1.

A los 82 minutos, Peyota Delgado cerró la goleada con su doblete. Insaurralde se fue por la izquierda, disparó al arco, el portero tapó, pero dejó el rebote para que Delgado por la derecha mandara la pelota al fondo y pusiera el 4-1 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Deportes Copiapó?

En la fecha 13, Cobreloa visitará a Deportes Recoleta el viernes 21 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Municipal de Recoleta.

Mientras que Deportes Copiapó deberá recibir a Unión Española el lunes 25 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.