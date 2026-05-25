Datos Clave Posición en tabla: Rangers acumula 3 puntos de 39 posibles y es el último clasificado de la Primera B 2026. Rotación técnica: El club llegó a su tercer entrenador del año con la llegada de Ivo Basay, tras los ciclos de Erwin Durán y Jaime Vera. Refuerzos definidos: La directiva confirmó la búsqueda de un delantero centro, un volante creativo y un defensa central para la segunda rueda.

Rangers llega al cierre de la primera rueda de la Primera B 2026 con una estadística sin precedentes en su historia reciente: 3 puntos de 39 posibles en 13 fechas, el peor registro del campeonato. El descenso a la Segunda División no es una posibilidad remota para el cuadro de Talca: es su destino más probable si la segunda mitad no arroja un resultado radicalmente distinto.

Consciente de esa realidad, el club ya definió las tres posiciones prioritarias a reforzar antes de que comience la segunda rueda. El accionista Fabián Jaque confirmó a Primera B Chile que los cupos extranjeros abiertos por las salidas de Mauro González y Sebastián Ribas serán cubiertos, y que un tercer perfil se suma a la lista que Ivo Basay, el actual entrenador, trabaja en coordinación con el cuerpo de scouting del club.

¿Qué refuerzos necesita Rangers para sobrevivir?

Jaque fue explícito al identificar las urgencias: “Un centrodelantero, un diez y hay que reforzar un poco más atrás”. La radiografía del directivo apunta a los tres grandes focos de debilidad que exhibió el equipo rojinegro durante la primera rueda: escasa producción ofensiva, nula generación de juego por el mediocampo y una línea defensiva que no entregó la solidez necesaria para acumular puntos.

El proceso de búsqueda ya avanzó más allá de un listado de nombres. Según Jaque, Basay llega con contactos propios y opera de manera coordinada con el equipo de análisis: “Está claro, hay que reforzar los dos que salieron, que son los extranjeros y el otro cupo lo tenemos más o menos definido con Ivo Basay que está trabajando ya de lleno, tiene sus contactos, más el grupo de scouting que está trabajando con nosotros”, detalló el directivo.

Las nuevas incorporaciones incluirán jugadores extranjeros, aunque las negociaciones siguen en curso: “Estamos conversando todavía”, cerró Jaque.

¿Por qué Rangers tuvo tres técnicos en 2026?

La rotación en la banca talquina es el síntoma más visible de la magnitud de la crisis. Erwin Durán fue el primer técnico del año y no pudo torcer el inicio catastrófico. Jaime Vera asumió en su reemplazo con idéntico resultado. La llegada de Ivo Basay convierte a Rangers en uno de los pocos equipos del fútbol chileno que consumió tres cuerpos técnicos en la primera mitad de una misma temporada, un indicador que grafica la desesperación institucional que rodea al club maulino.

Para el Hueso, el desafío no es solo técnico: debe gestionar la incorporación de nuevos jugadores en un contexto de urgencia extrema mientras intenta estabilizar a un plantel que encadena resultados negativos.

La experiencia del entrenador en procesos de reconstrucción dentro del fútbol chileno es uno de los argumentos que llevaron a la directiva a apostar por su perfil. Si los refuerzos no llegan con el nivel requerido, Rangers podría terminar el 2026 en la Segunda División, un escenario que condiciona cada decisión que toma el club hoy.