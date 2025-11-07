Rangers de Talca se prepara para disputar una nueva liguilla por el ascenso, y su técnico, Erwin Durán, sabe que es la oportunidad que el club y la hinchada vienen esperando hace años. El cuadro rojinegro cerró de buena forma la fase regular y ahora buscará ponerle fin a una larga estadía en Primera B.

En entrevista con Al Aire Libre, Durán analizó la campaña del equipo, valoró el cruce ante San Marcos de Arica y fue tajante: en la postemporada no hay favoritos. “Desde el tercero al octavo, todos tenemos las mismas posibilidades”, advirtió el entrenador.

🚀 Rangers quiere romper la racha y volver a Primera

El DT aseguró que, “llegar a la liguilla era lo mínimo que merecía este plantel. Estamos en un muy buen momento y tenemos que ratificarlo para terminar con los años de Rangers en Primera B”. Durán valoró la clasificación como una muestra de carácter, pero también dejó claro que el objetivo es competir hasta el final por ese segundo cupo de ascenso.

⚔️ San Marcos, un rival difícil para abrir la liguilla

Consultado por su primer rival en la llave de cuartos de final, Durán fue directo: “San Marcos es un rival difícil, complicado. Hizo una primera rueda muy buena”. Según el DT, la clave estará en mantener la concentración los 180 minutos. “Será una llave muy cerrada, tienen jugadores de jerarquía y calidad”, agregó.

Los ariqueños han demostrado ser competitivos, por lo que el cuerpo técnico prepara un planteamiento sin margen de error.

🧠“En la liguilla no hay ventajas”: todos parten desde cero

Uno de los mensajes más claros del entrenador fue sobre el formato: “Esto comienza de cero, y no hay ventajas. El lugar no te da más o menos opciones”. Durán adelantó que Rangers no especulará: “Queremos ser protagonistas, estar ahí compitiendo y pelear por el otro cupo de ascenso”.

El DT no subestima a ningún rival, pero confía plenamente en la capacidad de su equipo.