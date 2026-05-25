Datos Clave Misión cumplida: Con 10 puntos, el equipo dirigido por Hernán Caputto garantizó su boleto a la siguiente ronda del torneo continental, superando la fase de grupos con una fecha de anticipación. La tormenta perfecta: Según el nuevo reglamento 2026, si Coquimbo pierde 1-0 y Deportes Tolima gana 1-0, ambos equipos igualarán en todos los criterios deportivos y disciplinarios, forzando un increíble sorteo. La baja sensible: Para el trascendental duelo de este martes ante Nacional en Montevideo, el “Barbón” sufrirá la ausencia de su arquero Diego “Mono” Sánchez por desgarro, cediendo su lugar al joven Gonzalo Flores.

Coquimbo Unido ya hizo historia pura. El elenco pirata rompió los moldes tradicionales y aseguró de forma matemática su presencia entre los 16 mejores de América en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la ambición de la escuadra aurinegra no se detiene y este martes (20:30 horas) buscará sellar el primer lugar del Grupo B ante Nacional en el mítico Estadio Gran Parque Central de Uruguay. Lo que nadie en el puerto esperaba es que, producto de los últimos cambios reglamentarios de la Conmebol, el liderato de la zona podría terminarse decidiendo por azar puro.

¿Por qué Coquimbo Unido y Tolima podrían ir a un sorteo?

El escenario matemático es tan preciso como insólito. Hoy, el “Pirata” es líder con 10 unidades, mientras que Deportes Tolima lo escolta con 7. Para que se desate la locura administrativa, el cuadro chileno debe caer derrotado en su visita a Montevideo y el elenco colombiano debe vencer a Universitario en Lima.

Pero no basta solo con los triunfos, los marcadores deben ser exactos. Si ambos duelos terminan 1-0, se configurará un empate absoluto en la tabla (10 puntos). Tras la drástica actualización del reglamento Conmebol para 2026 (que eliminó el ranking histórico), el primer criterio de desempate son los duelos directos: Tolima goleó 3-0 en la ida y Coquimbo devolvió gentilezas con un idéntico 3-0 en la vuelta.

El siguiente filtro es la diferencia de goles general y los tantos a favor. Con el escenario del 1-0, ambos quedarían con una diferencia de +2 y 8 goles anotados en la tabla. Finalmente, entra a tallar la disciplina deportiva: hoy, piratas y pijaos están calcados con 10 tarjetas amarillas y cero rojas.

¿El resultado final? Al agotarse todas las instancias deportivas y de Fair Play, la Conmebol tendría que dirimir al primer y segundo lugar del Grupo B mediante un inédito sorteo presencial.

Tabla de Posiciones: Grupo B – Copa Libertadores 2026

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS 1° Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 +3 10 2° Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 +1 7 3° Universitario 5 1 2 2 5 6 -1 5 4° Nacional 5 1 2 2 6 9 -3 5

Las movidas de Hernán Caputto para evitar el azar en Uruguay

Para no depender de la suerte ni de la calculadora, el estratega aurinegro apostó por la frescura. Caputto dosificó cargas en el reciente empate 1-1 ante Everton por la Liga de Primera, reservando a sus mejores hombres para golpear a un herido Nacional de Montevideo (ya eliminado y que solo aspira al premio de consuelo de la Copa Sudamericana).

El mayor dolor de cabeza para el cuerpo técnico es la portería. Tras la grave lesión sufrida ante los colombianos, el experimentado portero Diego “Mono” Sánchez es baja confirmada, dejando la inmensa responsabilidad de resguardar los tres tubos en los guantes de Gonzalo Flores. Además, el equipo lamentará las ausencias por motivos físicos de Dixon Pereira y Enzo Mettifogo.

La formación que proyecta Coquimbo Unido para asegurar el liderato:

• Gonzalo Flores en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández y Sebastián Cabrera en defensa; Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Dylan Glaby en mediocampo; para dejar en ofensiva a Martín Mundaca, Nicolás Johansen y Luis Riveros.