Everton recibe a Coquimbo Unido este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, compromiso en el que los Ruleteros quieren alejarse de los puestos del fondo y los Piratas acercarse al líder Colo Colo, tomando en cuenta que vienen en alza en todos los torneos.

Se trata del compromiso que abre esta jornada de fútbol de Primera División, con los dueños de casa totalmente enfocados en la competencia local y con los visitantes con un duelo a mitad de la próxima semana por Copa Libertadores, aunque con la tranquilidad de haber asegurado su clasficación a octavos de final, faltando solo la opción de terminar como punteros de su zona para tener un mejor sorteo.

¿Quién transmite Everton vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Everton y Coquimbo Unido se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

Everton vs Coquimbo Unido juegan este viernes 22 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Fecha: Viernes 22 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

Everton vs Coquimbo, minuto a minuto

Árbitros de Everton vs Coquimbo

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Ignacio Cerda

4to árbitro: José Cabero

VAR: Matías Assadi

AVAR: Carlos Venegas

¿Cómo llegan Everton vs Coquimbo?

Everton llega entonado a este compromiso, puesto que en la última fecha venció por 2-0 a Deportes Concepción, encadenando su segundo triunfo al hilo en el torneo tras el 3-1 sobre Cobresal. Los ruleteros marchan séptimos en la tabla de posiciones con 18 puntos.

Por su parte, Coquimbo Unido viene encendido tanto a nivel local como internacional. El cuadro aurinegro goleó por 3-0 a Deportes Tolima en la Copa Libertadores sellando su paso a la ronda de 16 mejores, tercera victoria consecutiva por ese marcador luego del 3-0 sobre Audax Italiano en el Campeonato Nacional y el 1-0 ante Colo Colo por la Copa de la Liga. Los piratas se ubican quintos en la tabla con 19 unidades.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 17 de agosto de 2025 por el Campeonato Nacional. En aquella ocasión, los aurinegros se impusieron por 2-1 en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Formaciones de Everton vs Coquimbo

Formación de Everton: Esteban Kirkman; Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Lucas Soto, Alan Medina, Emiliano Ramos; Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Coquimbo Unido: Gonzalo Flores; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto