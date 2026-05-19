Coquimbo Unido tiene este martes una oportunidad enorme para quedar muy cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Hernán Caputto recibe a Deportes Tolima desde las 18:00 horas de Chile, en un duelo directo por la cima del Grupo B.

Los Piratas llegan igualados con el cuadro colombiano en 7 puntos, aunque Tolima aparece arriba por diferencia de gol. Detrás vienen Universitario y Nacional, ambos con 4 unidades, por lo que una victoria en el puerto puede dejar al elenco chileno con una ventaja clave antes de la última fecha.

La previa del Coquimbo Unido vs Tolima

Coquimbo Unido llega a este partido después de una remontada que puede pesar fuerte en lo anímico. En la cuarta fecha, el cuadro pirata comenzó perdiendo ante Universitario por el gol de Álex Valera, pero reaccionó con dos tantos de Guido Vadalá para ganar 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Ese triunfo le permitió alcanzar los 7 puntos y mantenerse en zona de clasificación a octavos. Ahora el desafío es mayor: enfrente estará Deportes Tolima, el líder del grupo por diferencia de gol y el mismo rival que lo golpeó 3-0 en Colombia durante la primera rueda.

El cuadro colombiano viene de una victoria contundente ante Nacional. Tolima destrabó el partido con un penal de Luis Fernando Sandoval sobre el final del primer tiempo y luego cerró el 3-0 con los goles de Jherson Mosquera y Jersson González. Ese resultado dejó al equipo cafetero con 7 puntos, 7 goles a favor y solo 3 en contra.

Para Coquimbo, el escenario es directo: ganar no asegura matemáticamente la clasificación, pero lo deja muy bien perfilado para la última fecha. Empatar mantiene la pelea abierta. Perder, en cambio, puede dejar al Pirata obligado a mirar lo que ocurra entre Nacional y Universitario.

Formaciones de Coquimbo Unido vs Tolima

Formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zavala.

DT: Hernán Caputto.

Formación de Deportes Tolima

Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Jersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres.

DT: Lucas González.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Tolima EN VIVO?

El partido entre Coquimbo Unido y Deportes Tolima se jugará este martes 19 de mayo a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Para Chile, el duelo será transmitido por:

ESPN 5

Disney+ Premium

El encuentro no tendrá transmisión gratuita por TV abierta. También podrás seguir el minuto a minuto, formaciones, marcador y todas las incidencias en AlAireLibre.cl.

Árbitros de Coquimbo Unido vs Tolima

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Maira Moreira (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

AVAR: Charly Straub (Brasil)

Asesor: Christhian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Emerson de Carvalho (Brasil)

Así va la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Equipo Puntos Deportes Tolima 7 Coquimbo Unido 7 Universitario 4 Nacional 4

Deportes Tolima y Coquimbo Unido llegan igualados en la cima, pero el cuadro colombiano lidera por diferencia de gol. Universitario y Nacional siguen con vida, por lo que la quinta fecha puede dejar el grupo encaminado o completamente abierto para la última jornada.

¿Qué necesita Coquimbo Unido ante Tolima?

Coquimbo Unido necesita ganar para quedar muy cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si vence a Deportes Tolima, llegará a 10 puntos y superará a un rival directo antes del cierre del grupo.

Un empate lo mantendrá en zona de pelea, aunque sin despegarse de sus perseguidores. Una derrota, en cambio, dejaría a Tolima con ventaja clara y obligaría al equipo de Hernán Caputto a resolver su clasificación en la última fecha con mucha más presión.

El Pirata ya dio una señal fuerte ante Universitario. Ahora necesita sostenerla ante el rival que le propinó su caída más dura en el grupo.