Datos Clave Partido clave: Coquimbo recibe a Tolima por el Grupo B. Transmisión: ESPN 5 y Disney+ Premium en Chile. Horario: Martes 19 de mayo, 18:00 horas.

Coquimbo Unido enfrenta este martes 19 de mayo uno de sus partidos más importantes en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Hernán Caputto recibe a Deportes Tolima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas, por la quinta fecha del Grupo B, con ambos equipos igualados en la cima con 7 puntos.

El cuadro pirata viene de una remontada vital ante Universitario: comenzó perdiendo por el gol de Álex Valera, pero Guido Vadalá apareció por duplicado para darle el triunfo 2-1 en Coquimbo. Tolima, en tanto, llega como líder por diferencia de gol tras golear 3-0 a Nacional, en un resultado que lo dejó arriba junto al elenco chileno. Con Universitario y Nacional con 4 puntos, el duelo en el puerto puede empezar a marcar el camino hacia octavos.

¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Deportes Tolima EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs Deportes Tolima?

Se juega este martes 19 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Martes 19 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El duelo corresponde a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Deportes Tolima ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

Disney+ Premium

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Coquimbo Unido vs Deportes Tolima?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN 5

Disney+ Premium

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Formación de Coquimbo Unido vs Deportes Tolima

XI Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zavala.

DT: Hernán Caputto.

XI Deportes Tolima

Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Jersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres.

DT: Lucas González.

Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Deportes Tolima

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Maira Moreira (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

AVAR: Charly Straub (Brasil)

Asesor: Christhian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Emerson de Carvalho (Brasil)

¿Cómo llegan Coquimbo Unido vs Deportes Tolima a la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido llega con la opción de tomar el liderato del Grupo B en su casa.

El equipo chileno suma 7 puntos en cuatro partidos, con dos triunfos, un empate y una derrota. Su último golpe continental fue el 2-1 ante Universitario en el Sánchez Rumoroso, una remontada que sostuvo al Pirata en zona de clasificación y le permitió alcanzar la línea de Deportes Tolima.

La localía asoma como un factor clave. Coquimbo ya mostró carácter en casa ante Universitario, pero necesita un partido más sólido que el de la ida ante Tolima, donde cayó 3-0 en Colombia. Ganar en el puerto lo dejaría con 10 puntos y muy bien perfilado antes de la última fecha.

Deportes Tolima llega como líder por diferencia de gol y con una defensa fuerte.

El conjunto colombiano también tiene 7 puntos, pero aparece primero por su diferencia de gol. En la fecha anterior goleó 3-0 a Nacional en un partido que abrió Luis Fernando Sandoval desde el punto penal y que luego cerraron Jherson Mosquera y Jersson González.

Tolima ha sido uno de los equipos más eficientes del grupo: registra 7 goles a favor y 3 en contra, la mejor diferencia del Grupo B. El antecedente directo también lo favorece, porque en la ida venció 3-0 a Coquimbo Unido en el Estadio Manuel Murillo Toro. Ahora, sin embargo, deberá sostener ese rendimiento como visitante, donde su campaña ha sido menos firme.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores?

Deportes Tolima y Coquimbo Unido lideran con 7 puntos, mientras Universitario y Nacional siguen al acecho con 4.

Deportes Tolima: 7 puntos

Coquimbo Unido: 7 puntos

Universitario: 4 puntos

Nacional: 4 puntos

El Grupo B sigue abierto, pero Coquimbo tiene una oportunidad directa: si gana, llega a 10 puntos y queda muy cerca de los octavos de final. Si empata, mantendrá la pelea abierta; si pierde, Tolima puede escaparse y dejar al Pirata obligado a cerrar la fase con presión máxima.

Coquimbo Unido tiene una noche grande en el puerto. La cuenta es clara: ganarle a Tolima no solo significaría tomar la cima del grupo, también dejaría al equipo de Hernán Caputto a un paso de instalarse entre los mejores de la Copa Libertadores.