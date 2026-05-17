Coquimbo Unido recibe a Deportes Tolima este martes 19 de mayo, desde las 17:00 horas, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, y enfrentará a los dos equipos que sacaron una luz de ventaja en una zona que sigue muy pareja: Deportes Tolima lidera con siete puntos, los mismos que Coquimbo Unido, mientras Universitario y Nacional aparecen más atrás con cuatro unidades.

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Coquimbo Unido Sin Comenzar Tolima

Previa del partido Coquimbo Unido vs Tolima

Coquimbo Unido llega a este partido con una oportunidad clave para dar un golpe en el Grupo B. El equipo de Hernán Caputto suma siete puntos después de cuatro fechas y viene de conseguir una remontada vital ante Universitario, al que venció por 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El cuadro pirata comenzó perdiendo por el tanto de Álex Valera, pero reaccionó con una actuación decisiva de Guido Vadalá, quien apareció por duplicado para darle un triunfo fundamental a los aurinegros. Ese resultado permitió que Coquimbo quedara igualado en puntos con Deportes Tolima y se mantuviera en zona de clasificación a octavos de final.

La localía aparece como uno de los factores que puede inclinar la balanza. En esta Copa Libertadores, Coquimbo ha mostrado fortaleza en casa, con una victoria y un empate, y ahora necesita volver a hacerse fuerte en el Francisco Sánchez Rumoroso para quedar muy cerca de la siguiente fase.

En la tabla, el escenario es claro: Deportes Tolima y Coquimbo Unido lideran con siete puntos, mientras Universitario y Nacional suman cuatro. Una victoria pirata dejaría al equipo chileno muy bien perfilado antes de la última jornada.

Pronóstico Coquimbo vs Tolima / © Imago

Deportes Tolima, en tanto, llega como líder del grupo por diferencia de gol y con el recuerdo fresco del contundente 3-0 sobre Nacional en la cuarta fecha. El conjunto colombiano se hizo fuerte de local en un partido que logró destrabar sobre el final del primer tiempo, cuando Luis Fernando Sandoval rompió la paridad desde el punto penal.

Sin reacción, el Bolso terminó sufriendo una derrota contundente por los goles de Jherson Mosquera y Jersson González, resultado que consolidó a Tolima en la parte alta de la zona.

El equipo dirigido por Lucas González ha mostrado una campaña continental sólida, con siete goles a favor y apenas tres en contra. Su diferencia de gol de +4 es, por ahora, la mejor del Grupo B, lo que lo mantiene en el primer lugar pese a tener los mismos puntos que Coquimbo Unido.

El antecedente directo también favorece a Deportes Tolima. En la ida, disputada el 29 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, el cuadro colombiano derrotó 3-0 a Coquimbo Unido con goles de Luis Sandoval y Jersson González, este último por duplicado en el registro del partido. Ese resultado puede pesar en lo anímico, aunque ahora el escenario cambia completamente con el equipo chileno jugando en casa.

Tabla de posiciones del Grupo B

Deportes Tolima: 7 puntos

Coquimbo Unido: 7 puntos

Universitario: 4 puntos

Nacional: 4 puntos

Así llegan Coquimbo Unido y Tolima

Coquimbo Unido ha tenido un rendimiento sólido en la Copa Libertadores 2026. El equipo suma dos victorias, un empate y una derrota, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su campaña lo tiene en el segundo lugar del Grupo B y con la posibilidad concreta de avanzar a octavos de final.

En casa, el cuadro pirata ha mostrado argumentos para competir. Viene de vencer 2-1 a Universitario en su último partido continental como local, resultado que evidenció su capacidad para reaccionar en momentos de presión.

En todas las competiciones, Coquimbo ha mostrado una forma mixta, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su último resultado fue un empate 2-2 como local ante Huachipato, un partido que mantuvo la sensación de equipo competitivo, aunque todavía con detalles por ajustar.

Deportes Tolima llega liderando el Grupo B con siete puntos, gracias a dos victorias, un empate y una derrota. Su diferencia de goles de 7-3 refleja una defensa robusta y un ataque eficiente.

Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido menos sólido: en esta Copa Libertadores perdió su único partido fuera de casa. Aun así, el triunfo 3-0 sobre Nacional en la fecha anterior reforzó la confianza del equipo colombiano antes de viajar a Coquimbo.

Rendimiento reciente

Coquimbo Unido, Copa Libertadores:

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Coquimbo Unido, todas las competiciones:

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Deportes Tolima, Copa Libertadores:

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Deportes Tolima, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Coquimbo vs Tolima / © Imago

Coquimbo Unido debería mantener una estructura reconocible para este partido, con Diego Sánchez en el arco y una línea defensiva integrada por Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza y Sebastián Cabrera.

En el mediocampo, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía y Sebastián Galani aparecen como piezas importantes para equilibrar recuperación y salida. Más arriba, Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zavala serían las principales cartas ofensivas del equipo de Hernán Caputto.

El conjunto pirata necesita aprovechar su localía y sostener un partido más sólido que el de la ida, donde sufrió demasiado en el segundo tiempo ante la intensidad de Tolima.

Deportes Tolima, por su parte, tendría a Neto Volpi en portería, con una línea defensiva compuesta por Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo y Cristian Arrieta.

En el mediocampo, Éver Valencia, Brayan Rovira y Elan Ricardo serían los encargados de sostener el equilibrio, mientras que Jersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres aparecen como las cartas de ataque del equipo colombiano.

Tolima llega con confianza tras golear a Nacional y con una defensa que ha recibido solo tres goles en cuatro partidos del grupo, pero deberá demostrar que puede sostener ese rendimiento fuera de casa.

Posibles formaciones Coquimbo Unido vs Tolima

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Nicolás Johansen, Cristian Zavala. DT: Hernán Caputto.

Deportes Tolima:

Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Jersson González, Adrián Parra, Juan Pablo Torres. DT: Lucas González.

Pronóstico Coquimbo Unido vs Tolima

Nuestro pronóstico: Coquimbo Unido 2-1 Deportes Tolima

Coquimbo Unido llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y tiene argumentos para tomarse revancha de la dura derrota sufrida en Colombia. El equipo de Hernán Caputto ya mostró carácter ante Universitario, remontando un partido clave, y vuelve a jugar ante su gente en un momento decisivo del grupo.

Deportes Tolima llega como líder y con mejores números defensivos, pero su rendimiento como visitante en la Copa Libertadores ha sido menos convincente. Además, el equipo chileno necesita ganar para quedar muy cerca de los octavos de final.

Por contexto, localía y necesidad, Coquimbo Unido aparece con una ligera ventaja en un partido que debería ser cerrado y con opciones para ambos. La alternativa de que los dos equipos anoten también toma fuerza por el perfil ofensivo reciente de ambos.

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