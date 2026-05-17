Deportes Concepción sufrió una dura caída por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, ya que Everton se quedó con la victoria por 2-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Los Ruleteros lograron imponerse ante el León de Collao que buscó insaciablemente el gol, pero no pudo ni desde el punto penal descontar en el marcador.

Con este resultado, Deportes Concepción se mantiene como colista de la división de honor del fútbol chileno con 8 puntos, mientras que la escuadra dirigida por Walter Ribonetto asciende hasta la séptima posición con 18 unidades, y se queda a un solo punto de entrar a los puestos de copas internacionales.

Los goles de Concepción vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Durante el primer tiempo el protagonista fue el León de Collao, que buscó permanentemente la apertura del marcador, y tuvo una oportunidad inigualable a los 34’ minutos del primer tiempo, tras una mano de Vicente Fernández que le otorgaba un penal a los locales. La pena máxima la ejecutó Joaquín Larrivey, pero el arquero ruletero, Esteban Kirkman, tapó el remate. El balón quedó rebotando en el área chica y el atacante de los locales mandó la pelota a las nubes.

En el segundo tiempo, Everton salió al gramado del Estadio Ester Roa Rebolledo con otra mentalidad, y salió a buscar la apertura de la cuenta y la encontró. A los 59’ minutos, Santiago Londoño apareció en el segundo palo tras un centro de Soto y marcó el primero de la visita.

Tras el gol, Concepción salió a buscar el empate pero dejó muchos espacios en su zaga defensiva, que Everton no dudó en aprovechar, ya que a los 76’ minutos apareció Braian Martínez que cruzó el balón para marcar el segundo de la escuadra Oro y Cielo.

Estadísticas de Concepción vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12 Deportes Concepción 0 2 Half Time : 0 0 Finalizado Everton CD Nelson Sepulveda 52′

Javier Rojas 62′

Valencia 87′ Santiago Londono 59′

Santiago Londono 59′ Braian Martinez 76′

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Everton?

Everton será quien dé el puntapié inicial a la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, ya que deberá recibir en el Estadio Sausalito a Coquimbo Unido. El duelo entre ruleteros y piratas se disputará el próximo viernes 22 de mayo a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Deportes Concepción deberá sacudirse el golpe sufrido ante Everton, ya que tendrá que recibir nuevamente en el Estadio Ester Roa Rebolledo a Huachipato. El duelo entre el León de Collao y los acereros está pactado para el próximo domingo 24 de mayo e iniciará a las 12:30 horas.