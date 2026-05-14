El Tribunal de Disciplina de la ANFP ha decidido intervenir ante la tendencia global de modificar las medias oficiales, una práctica que ya se instaló en las canchas locales. En su última sesión, el organismo aplicó amonestaciones de oficio a ocho futbolistas de Primera División por incumplir las normas de indumentaria en la Copa de la Liga y el Campeonato Nacional. Estas “tarjetas amarillas administrativas” responden a una fiscalización estricta para asegurar la uniformidad visual exigida por el reglamento.

¿Qué dice el reglamento de la ANFP sobre las medias cortadas?

La sanción se aplica estrictamente bajo el artículo 35 de las bases de la ANFP. Esta normativa establece que, si los jugadores usan calcetas debajo de las medias oficiales —generalmente cortadas para reducir la presión en los gemelos—, estas deben ser obligatoriamente del mismo color que la indumentaria oficial. El incumplimiento de esta disposición técnica activa la amonestación por oficio, un detalle que ha sido reportado por los árbitros en las últimas jornadas.

¿Quiénes son los 8 jugadores sancionados por el Tribunal de Disciplina?

En esta oportunidad, los castigos se concentraron en futbolistas de dos instituciones con alta visibilidad. Por parte de Deportes Concepción, los sancionados tras el duelo ante Colo Colo son Diego Carrasco, Yonathan Rodríguez, Mario Sandoval y Leonardo Valencia.

En Everton de Viña del Mar, los amonestados son Cristian Palacios, Óscar Opazo, Lucas Soto y Santiago Londoño, por los hechos ocurridos frente a O’Higgins. Anteriormente, figuras de Colo Colo como Maximiliano Romero, Gabriel Maureira y Tomás Alarcón ya habían recibido sanciones similares.

Campeonato Nacional 2026: Programación de la Fecha 12 y Tabla de Posiciones

Estas amonestaciones llegan en la antesala del reinicio del torneo local este viernes 15 de mayo. La lucha por la cima está al rojo vivo con Colo Colo liderando con 24 puntos, seguido por Deportes Limache con 21. En la Fecha 12, destacan los duelos de Palestino contra La Serena (viernes, 20:00 hrs), Limache frente a Universidad Católica (sábado, 20:00 hrs), y el viaje de Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal (domingo, 15:00 hrs). En el Top 5 de la tabla también se encuentran Huachipato y O’Higgins, ambos con 19 unidades.