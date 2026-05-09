Colo Colo tiene este sábado un partido clave para asegurar su clasificación. Los Albos reciben a Deportes Concepción en el Estadio Monumental desde las 17:30 horas por la penúltima fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Con una victoria, el Cacique da un paso casi definitivo hacia la semifinal del torneo con una jornada de anticipación.

El Popular llega en estado de gracia tras golear 3-1 a Coquimbo Unido con doblete de Javier Correa en el Campeonato Nacional. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Colo Colo vs Concepción, minuto a minuto

La previa del Colo Colo vs Concepción

Colo Colo llega a esta Fecha 5 como puntero del Grupo A con 7 puntos, posición que comparte con Coquimbo Unido. El Cacique suma dos victorias y un empate en la Copa de la Liga, y en la Fecha 2 del torneo ya le ganó a este mismo Deportes Concepción: fue 3-1 en el Estadio Ester Roa, con actuación dominante del equipo de Tano Ortiz.

Esta puede ser la gran oportunidad para el Cacique de dejar amarrado su paso a las semifinales del torneo, pues tiene un partido pendiente ante su rival directo y ganarle a los Lilas los deja con la opción de clasificar en sus manos.

Deportes Concepción llega a Macul como el peor equipo del año. Los penquistas son colistas en el Campeonato Nacional y tienen nulas chances de clasificar a semifinales en la Copa de la Liga.

Tras su último partido de liga frente a Coquimbo, donde Javier Correa fue el gran protagonista de Colo Colo con dos goles, se espera la versión más ofensiva del equipo de Ortiz. La delantera con “doble 9”, con Maximiliano Romero acompañando a Correa, puede desarmar a la frágil defensa del León de Collao.

Formaciones de Colo Colo vs Deportes Concepción

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Formación de Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristian Suárez, Javier Rojas, Brayan Véjar; Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Misael Dávila, Nelson Sepúlveda; y Joaquin Larrivey. DT: Walter Lemma.

¿Dónde ver Colo Colo vs Deportes Concepción en vivo?

El duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción se jugará este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano, Macul, Santiago. El partido no va por TNT Sports y se transmite de manera exclusiva a través de HBO Max en streaming.