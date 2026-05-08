La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tiene un nuevo objetivo: que hinchas de Colo Colo puedan asistir al Claro Arena el próximo 24 de mayo cuando los albos visiten a Universidad Católica. Sin embargo, el presidente de Cruzados, Matías Claro, ya adelantó una postura que complica la iniciativa, y la decisión final también dependerá de la ANFP.

El delegado Germán Codina confirmó que seguirán empujando el retorno de hinchas visitantes a los estadios chilenos, proceso que ya intentaron sin éxito en el Clásico Universitario entre la U de Chile y la UC.

¿Qué dijo Codina sobre el clásico UC vs Colo Colo?

Codina fue directo sobre su intención para el partido del 24 de mayo. “Depende de otros actores, de la ANFP, también de las directivas de los clubes, pero nosotros desde la delegación vamos a seguir empujando una decisión. Yo creo que es necesario correr los límites”, señaló.

El delegado también planteó una hoja de ruta más ambiciosa para el mediano plazo. “A mí me gustaría, por ejemplo, que en el Torneo Nacional del 2027, ya la ANFP adopte algunas medidas con relación al Registro Nacional del Hincha, que permitan estandarizar su uso por parte de todos los clubes y que eso entregue las herramientas necesarias para generar controles de acceso efectivos y que no sea burlada la aplicación del código 101 o el 102”, precisó.

¿Habrá hinchas de Colo Colo en el Claro Arena?

La respuesta más probable, por ahora, es no. El presidente de Cruzados, Matías Claro, adelantó hace algunos días que desde el club “evaluamos bastante bien cómo se han gestionado los partidos Clase A con solo público local”, una señal clara de que la UC no está dispuesta a abrir el recinto a hinchas visitantes en el corto plazo.

Con la UC resistiendo, la ANFP sin postura oficial y el partido programado para el 24 de mayo, el margen para concretar la iniciativa de Codina es estrecho. El delegado, sin embargo, apuesta por el largo plazo: su objetivo real es que el Torneo Nacional 2027 ya opere con un estándar distinto al actual y los recintos deportivos puedan recibir hinchas visitantes.