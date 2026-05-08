Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentan este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental de Santiago, por la fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga. El Cacique llega como uno de los líderes del grupo con 7 puntos, mientras que el León de Collao ya quedó matemáticamente eliminado de la competencia tras caer ante Huachipato, acumulando apenas 1 punto en la fase de grupos. Para Colo Colo, una victoria podría ser clave para asegurar el primer lugar y el pase a las semifinales.

El historial reciente en este certamen es ampliamente favorable para el equipo de Fernando Ortiz: los Albos superaron al Conce tanto en el torneo nacional (1-0) como en la Copa de la Liga (3-1), lo que confirma una clara ventaja sobre el elenco de Walter Lemma en los enfrentamientos directos de esta temporada.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Deportes Concepción?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

Fecha: Sábado 9 de mayo

Sábado 9 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Monumental, Santiago

El partido será dirigido por Mario Salvo, con Carlos Poblete y Gabriel Ureta como asistentes. Franco Jiménez actuará como cuarto árbitro, mientras que Piero Maza será el árbitro VAR y Alejandro Molina el AVAR.

Cómo llegan Colo Colo y Deportes Concepción a la fecha 5 de la Copa de la Liga

Colo Colo llega en buen momento: su último partido por el Campeonato Nacional fue una goleada de 3-1 ante Coquimbo Unido en el Monumental, mientras que en Copa de la Liga su más reciente presentación fue el 1 de abril, cuando derrotó 1-0 a Huachipato. El equipo de Fernando Ortiz comparte el liderato del Grupo A con Coquimbo Unido, ambos con 7 puntos.

Deportes Concepción, en tanto, llega en caída libre: su último partido en Copa de la Liga fue una derrota 0-1 ante Huachipato, resultado que los dejó eliminados del torneo a falta de dos fechas. En el plano del Campeonato Nacional, igualmente vienen de una victoria 1-0 ante Palestino el pasado 23 de abril, aunque ese resultado no logra disimular un rendimiento irregular.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa de la Liga

Equipo Puntos Colo Colo 7 Coquimbo Unido 7 Huachipato 4 Deportes Concepción 1

Formaciones probables para Colo Colo vs Deportes Concepción

Colo Colo apunta a un esquema con Javier Correa y Maximiliano Romero como dupla de ataque, respaldados por Matías Fernández, Tomás Alarcón y Álvaro Madrid en el mediocampo.

La probable alineación de Fernando Ortiz: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa, Maximiliano Romero.

Deportes Concepción, ya sin presión clasificatoria, mantendría su estructura habitual con Leonardo Valencia y Jorge Henríquez por las bandas.

Walter Lemma dispondría de: Nery Veloso; Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas, Ariel Cáceres; Jonatan Rodríguez, Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Mario Sandoval, Jorge Henríquez; Leonardo Valencia.