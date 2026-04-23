Concepción logró un valioso triunfo ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna y se ilusiona con salir del fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao se mantuvo último con ocho puntos, pero ahora a solo dos de Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano, escuadras que también luchan por escapar de la zona roja.

Los Tetracolores, en tanto, volvieron a la irregularidad que han tenido en esta temporada. El elenco de La Nona Muñoz no pudo replicar la buena actuación con la que venció a Colo Colo en el Monumental y se quedó octavo con 14 puntos, pero con posibilidades de caer. Además, siguen los cuestionamientos al DT.

Los goles de Palestino vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Hubo solo un gol en este partido y fue para Concepción: llegó en los 17 minutos a través del capitán Joaquín Larrivey, quien definió de estupenda forma un lanzamiento penal, dejando sin opciones al portero Sebastián “Zanahoria” Pérez y silenciando a la parcialidad de Palestino.

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Joaquín Larrivey definió con total frialdad desde el manchón penal, para poner en ventaja a Deportes Concepción en este #MatchdayJueves ante Palestino, por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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La infracción fue del propio Pérez a Larrivey, quien picó al área tras un gran pase de Aldrix Jara, acción que terminó siendo la gran incidencia de este compromiso.

Desde ahí hubo varios acercamientos de los locales en busca del empate, pero se encontraron con la figura del arquero Nicolás Araya, quien impidió que llegara la paridad.

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Concepción?

Palestino vuelve a la cancha este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas ante Gremio en el estadio Municipal de La Cisterna en el marco de la Copa Sudamericana 2026. Luego de eso visita a Everton el 2 de mayo en Sausalito en el retorno de la Copa de la Liga.

Por su parte, Concepción juega su próximo duelo también por esta copa, el 4 de mayo a las 20:30 horas contra Huachipato en el Ester Roa Rebolledo.