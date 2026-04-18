Deportes Concepción y Deportes La Serena fueron los protagonistas de uno de los enfrentamientos más entretenidos y atractivos de la temporada, ya que fue una lluvia de goles en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El León de Collao y los Papayeros dieron un espectáculo, el cual concluyó con un entretenido empate 3-3 en el marcador.

Con este resultado, el Conce sigue con su complejo presente en el Campeonato Nacional 2026 y se mantiene en la última posición de la tabla con cinco unidades, mientras que La Serena no logra aprovechar su oportunidad de escalar a puestos de copas internacionales y se mantiene en el octavo lugar con 13 puntos.

Goles de Dep. Concepción vs Dep. La Serena

El primer tiempo del encuentro tuvo el protagonismo de los dos equipos, los cuales lograron marcar pero daba un resultado favorable para la visita. A los 11 minutos, Ignacio Mesías abrió el marcador para el León de Collao, pero un balde de agua fría sufrió el local con dos penales para La Serena a los 24′ y 31′, que logró marcar Jeisson Vargas. Además, previo a la finalización de la primera mitad Nicolás Stefanelli marcó el 3-1 momentáneo para los Papayeros.

Con una actitud renovada, Deportes Concepción buscó dar vuelta la situación y estuvieron a punto de remontar, ya que a los 67′ Joaquín Larrivey logró marcar desde los doce pasos y en el minuto 89 Leonardo Valencia tuvo un travesaño que pudo ser la victoria para el León de Collao.

Próximos partidos de Dep. Concepción vs Dep. La Serena

El León de Collao tiene la necesidad urgente de sumar de a tres la próxima fecha, en la que deberá visitar a Palestino en La Cisterna. El enfrentamiento entre el Conce y los Baisanos se desarrollará el próximo jueves 23 de abril a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Deportes La Serena vuelve a su hogar, donde tendrá que recibir a Huachipato por la décimo primera jornada del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Papayeros y Acereros se realizará el próximo domingo 26 de abril desde las 12:30 horas en el Estadio La Portada.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026