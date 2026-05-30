Colo Colo no la pasó bien en La Serena, pero se llevó los tres puntos en un partido intenso por el Campeonato Nacional. Los albos abrieron el marcador antes del descanso, sin embargo Deportes La Serena respondió con carácter y llegó a igualar en dos ocasiones. Fueron la clase de Lautaro Pastrán y un tanto en el descuento de Francisco Marchant los que cerraron la historia y le dieron al Cacique una victoria contundente que consolida su dominio en el torneo.

Colo Colo alcanza los 33 puntos y se instala como líder exclusivo del torneo, con una ventaja de 11 unidades sobre Huachipato, segundo en la tabla. Deportes La Serena se queda en el puesto 12 con 17 puntos.

Los goles de Deportes La Serena vs Colo Colo por el Campeonato Nacional

Los albos abrieron el marcador en el 43′ mediante penal. El remate de Lautaro Pastrán iba directo al arco cuando un defensor papayero lo interceptó con la mano. Felipe Méndez ejecutó desde los doce pasos, Lanzillota desvió con los pies, pero el rebote terminó adentro para el 0-1.

Los serenenses empataron en el 48′ tras un córner. Gabriel Maureira manotó el balón y se lo dejó servido a Bruno Gutiérrez, quien no perdonó para poner el 1-1 y darle esperanza a los de Felipe Gutiérrez.

El Cacique volvió al frente con gol de Leandro Hernández. El delantero recibió un pase de Correa, el balón rebotó en un defensor serenense y Hernández recuperó para definir y anotar el 1-2.

Los papayeros no se rindieron y Diego Rubio igualó nuevamente. Tras una gran atajada, el rebote le quedó al delantero, quien empujó para marcar el 2-2 y mantener vivo al cuadro local.

La sentencia llegó en el 63′ con una jugada de categoría de los de Fernando Ortiz. Lautaro Pastrán amaga, le da el pase a Arturo Vidal, el King le devuelve el balón y Pastrán anota el 2-3 para volver a poner al Cacique arriba.

Ya en los descuentos, en el 93′, Francisco Marchant remató rasante tras una habilitación de Javier Correa y la pelota se le coló entremedio de las piernas a Lanzillota para sentenciar el 2-4 y cerrar una tarde de sufrimiento que igual terminó con los tres puntos para los albos.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportes La Serena y Colo Colo?

Colo Colo recibe a Cobresal el 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Deportes La Serena visita a Audax Italiano el 12 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario La Florida.