Datos Clave Quinteros pone sus ojos en Javier Correa: Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, estaría interesado en el atacante albo. Segunda vez que Quinteros quiere a Correa: Cuando fue DT de Colo Colo, Quinteros quiso a Correa, pero su alto pase le impidió llegar a los albos. Los números de Correa esta temporada: A pesar de perderse duelos por lesión, Javier Correa registra ocho goles y una asistencia en doce partidos jugados.

Colo Colo pasa por su mejor momento en el Campeonato Nacional 2026, ya que es líder exclusivo de la división con 8 puntos de diferencia a su escolta. El presente del Cacique se debe a diversos factores en cancha, pero hay uno que destaca en ofensiva, y se trata de Javier Correa, que desde su regreso de la lesión ha demostrado su mejor nivel con la camiseta alba.

Tras estar cuatro partidos fuera de las canchas por un desgarro muscular, Javier Correa volvió con todo a las citaciones de Fernando Ortiz, y lo salvó en más de una ocasión con goles claves, por ejemplo a último minuto ante U de Concepción de visitante y un doblete de visita a Universidad Católica para ganar el clásico.

Las actuaciones de Correa han generado ruido en el continente, por lo que se habló de que Alianza Lima estaría tras los servicios del atacante, pero durante esta jornada surgió un nuevo rumor. Se trataría de un grande de Argentina, que dirige un ex entrenador del Cacique que ha visto hace muchos años el talento del atacante trasandino.

Quinteros quiere llevarse a Correa de Colo Colo

Según información del medio EnCancha, el nuevo integrante en la carrera por Javier Correa es Independiente de Avellaneda, club dirigido por Gustavo Quinteros, ex entrenador del Cacique. El Rojo estaría en búsqueda de un nuevo delantero tras los bajos rendimientos del paraguayo Gabriel Ávalos y de Ignacio Pussetto, y el apuntado para reemplazarlos sería el delantero de Colo Colo.

No sería la primera vez que el entrenador actual de Independiente se fije en Correa, ya que el técnico habría querido al atacante cuando fue el mandamás de Colo Colo. Los caminos de Quinteros y Correa no se pudieron juntar debido al alto valor del delantero en ese momento, que estaba en Santos Laguna de México, pero hoy podría ser una de las opciones viables para que llegue al club argentino, ya que según Transfermarkt el pase del atacante estaría saldado en 800 mil dólares.

Si bien aún no existen contactos directos entre clubes interesados y Colo Colo, se espera que Javier Correa esté en el ojo del huracán el próximo mercado de fichajes, ya que sus estadísticas tientan a los clubes del continente, con 8 goles y una asistencia en doce encuentros disputados entre Campeonato Nacional 2026 y Copa de la Liga.