Datos Clave Elogio al rival: Ortiz calificó de “extraordinario” el triunfo de la UC sobre Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores. Bajas confirmadas: Claudio Aquino no viaja por una dolencia en la rodilla y Tomás Alarcón no jugará por suspensión. Próximo desafío: Colo Colo visita a Deportes La Serena este sábado por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Fernando Ortiz elogió este viernes a Universidad Católica por vencer a Boca Juniors en La Bombonera y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El técnico del Colo Colo habló en el Aeropuerto de Santiago, justo antes de abordar el vuelo que llevó al plantel a la Región de Coquimbo, donde este sábado medirá fuerzas con Deportes La Serena en la fecha 14 del campeonato nacional.

Consultado por el resultado del elenco cruzado, que también venía de ganar en el Claro Arena, Ortiz no escondió su admiración: “Extraordinario, extraordinario. Es un triunfo que han logrado en una cancha muy difícil y han dejado muy bien al fútbol chileno“. El reconocimiento llegó desde el rival más directo de los cruzados en el fútbol chileno, lo que convierte las palabras del DT en un gesto con peso simbólico real.

¿Cómo llega Colo Colo a La Serena?

Colo Colo no viajará completo. Claudio Aquino volvió a resentirse en la rodilla durante la semana y el cuerpo técnico optó por preservarlo de cara a lo que viene. Más delicada aún es la ausencia de Tomás Alarcón, sancionado y fuera por tarjetas acumuladas, lo que obliga a Ortiz a modificar el mediocampo.

“Buscaremos alternativas. Siempre encontramos el mejor equipo que uno puede poner en el campo de juego. Rotaremos diferentes situaciones y jugadores y mañana tendremos la posibilidad de poner lo mejor que tenemos”, explicó el entrenador. La doble baja en el centro del campo es un problema concreto: Alarcón es el volante de mayor recuperación en el equipo y su reemplazante no tiene el mismo rodaje en el sistema.

¿Ortiz se va de Colo Colo?

El técnico tampoco esquivó los rumores que lo vinculan con clubes de Argentina y México. Pero su respuesta fue tajante y no dejó margen para la especulación: “Me enfoco en el día de mañana. No voy más allá de lo que no sea el partido que sigue y que sigue. Yo tengo contrato con Colo Colo y estoy bien aquí”.

Sobre el duelo ante La Serena, Ortiz advirtió que el rival es complicado de local. “Vamos a jugar en una cancha donde el rival se hace muy fuerte. El partido en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está en la zona de arriba como nosotros e iremos a hacer nuestro partido”, precisó el DT.

Deportes La Serena suma dos victorias seguidas en el Estadio La Portada, lo que convierte el duelo en una prueba real para las aspiraciones del Cacique en la tabla.