La U Católica tenía una dura misión en Argentina y la cumplió con creces. Los Cruzados derrotaron a Boca Juniors en su estadio y avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como primeros de su grupo.
Los dirigidos por Daniel Garnero supieron dar el golpe en el momento preciso y luego aguantaron a un elenco Xeneize completamente descontrolado y nervioso.
Los Cruzados conocerán a su rival en la ronda de los 16 mejores en las próximas horas.
Los goles del Boca vs U Católica
Católica ha jugado de forma magistral en calidad de forastero en esta edición de la Copa Libertadores. Los Cruzados han sabido aguantar a Cruzeiro, Barcelona y, ahora, a Boca Juniors y en todos sus partidos usaron una estrategia simple y eficaz: el contragolpe.
Así fue como a los 33 minutos de la primera fracción, una jugada rápida terminó en los pies de Clemente Montes, quien con un zapatazo certero puso el 1-0 para los Cruzados.
¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026
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Así quedó el Grupo D de la Copa Libertadores 2026
Con el resultado en la Bombonera la Católica se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores
- U Católica 13 puntos (Octavos de final Copa Libertadores)
- Cruzeiro 11 puntos (Octavos de final Copa Libertadores)
- Boca Juniors 7 puntos (Playoff Copa Sudamericana)
- Barcelona 3 puntos
¿Cuándo es el sorteo de la Libertadores?
El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas.
Los posibles rivales de Católica son:
- Rosario Central
- Mirassol
- Platense
- Estudiantes
- Palmeiras
- D. Tolima
- Fluminense