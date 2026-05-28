La U Católica tenía una dura misión en Argentina y la cumplió con creces. Los Cruzados derrotaron a Boca Juniors en su estadio y avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como primeros de su grupo.

Los dirigidos por Daniel Garnero supieron dar el golpe en el momento preciso y luego aguantaron a un elenco Xeneize completamente descontrolado y nervioso.

Los Cruzados conocerán a su rival en la ronda de los 16 mejores en las próximas horas.

Los goles del Boca vs U Católica

Católica ha jugado de forma magistral en calidad de forastero en esta edición de la Copa Libertadores. Los Cruzados han sabido aguantar a Cruzeiro, Barcelona y, ahora, a Boca Juniors y en todos sus partidos usaron una estrategia simple y eficaz: el contragolpe.

Así fue como a los 33 minutos de la primera fracción, una jugada rápida terminó en los pies de Clemente Montes, quien con un zapatazo certero puso el 1-0 para los Cruzados.

Así quedó el Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Con el resultado en la Bombonera la Católica se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 

  • U Católica 13 puntos (Octavos de final Copa Libertadores)
  • Cruzeiro 11 puntos (Octavos de final Copa Libertadores)
  • Boca Juniors 7 puntos (Playoff Copa Sudamericana)
  • Barcelona 3 puntos

¿Cuándo es el sorteo de la Libertadores?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas. 

Los posibles rivales de Católica son:

  • Rosario Central
  • Mirassol
  • Platense
  • Estudiantes
  • Palmeiras
  • D. Tolima
  • Fluminense