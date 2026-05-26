Datos Clave El origen del daño: A los 34 minutos del Clásico entre Colo Colo y la UC, Arturo Vidal fue fuerte a la disputa de un balón y terminó impactando el rostro de Rossel, sin recibir sanción del árbitro José Cabero. Operación de urgencia: Tras ser reemplazado en el entretiempo, los exámenes confirmaron que el joven delantero sufrió una grave lesión ocular, siendo intervenido exitosamente. Baja sensible: Producto de su paso por el quirófano, el jugador quedó totalmente descartado para el duelo de este jueves ante Boca en La Bombonera.

El reciente Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo sigue cobrando víctimas. A la amarga derrota por 2-1 sufrida en el Claro Arena, la escuadra precordillerana sumó en las últimas horas una pésima noticia médica que trastoca por completo la planificación de Daniel Garnero para el desafío más importante del año en la Copa Libertadores. Uno de los puntos más altos que tuvo “La Franja” en aquel duelo dominical debió ser sometido a una cirugía tras un fuerte encontrón con Arturo Vidal, quedando al margen de la “final” que disputarán este jueves en Buenos Aires.

¿Qué jugador de la UC fue operado tras la polémica jugada con Arturo Vidal?

La jugada de la polémica ocurrió en el minuto 34 del primer tiempo. El atacante Juan Francisco Rossel, quien había sido un problema sin solución para la defensa alba, fue a disputar un balón con el “King” en el medio terreno. El volante colocolino (que ya estaba amonestado) entró fuerte y terminó golpeando con su rodilla el rostro del ariete.

Ni el juez central José Cabero ni sus asistentes sancionaron la infracción, pese a los reclamos cruzados. Rossel, visiblemente afectado y con molestias en el pómulo derecho, aguantó hasta el descanso, momento en que fue reemplazado por Fernando Zampedri.

El diagnóstico posterior encendió las alarmas: una grave lesión interna en su ojo derecho. Según confirmó el periodista Marco Escobar en la señal de DSports, el joven atacante fue sometido a una cirugía ocular de carácter ambulatorio durante la noche del lunes.

“El delantero fue operado con éxito de un problema ocular, producto de un golpe contra Colo Colo. Rossel se perderá el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores”, detalló el comunicador, confirmando la dolorosa baja.

Bajas, crisis y presión: ¿Cómo llega Boca Juniors al duelo con la UC?

La ausencia de Rossel es un golpe duro para una Universidad Católica que, si bien llega como líder del Grupo D con 10 puntos (le basta un empate para clasificar a octavos de final), debe sortear la caldera de La Bombonera ante un rival que se juega la vida.

Boca Juniors atraviesa un semestre para el olvido tras ser eliminados tempranamente en el Torneo Apertura local. El elenco “Xeneize”, que dirige Claudio Úbeda, marcha en el tercer puesto del grupo y está obligado a derrotar a los cruzados si no quiere quedar eliminado en fase de grupos y relegado a la Copa Sudamericana.

Para colmo de males, los trasandinos sufren una plaga de ausencias. Además de las suspensiones del defensor Ayrton Costa y el volante Santiago Ascacíbar, la escuadra “Azul y Oro” no podrá contar con el desgarrado Adam Bareiro y mantiene entre algodones hasta último minuto al ariete uruguayo Miguel Merentiel. Un clima de alta tensión donde “La Franja” intentará pescar en río revuelto.