Datos Clave Giani a la banca: No juega ante Boca por decisión técnica La dupla de ataque: Zampedri y Montes serán los arietes cruzados La UC se juega la clasificación: Necesita un triunfo o un empate en La Bombonera

U Católica tiene definida su formación para el duelo ante Boca Juniors, el que será decisivo para definir entre ambos elencos a un clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Para este duelo hay una gran sorpresa en la formación de Los Cruzados, ya que una de sus figuras va a la banca.

Se trata de Justo Giani, quien estará ausente en el ataque de Daniel Garnero para este compromiso, en el que Fernando Zampedri y Clemente Montes liderarán la delantera del equipo.

La oncena de U Católica frente a Boca por la Copa Libertadores 2026

La formación de U Católica ante Boca Juniors será: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes; y Fernando Zampedri.

Por su parte, Boca alineará con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

¿Por qué será suplente Justo Giani en U Católica ante Boca Juniors?

Justo Giani estará en la banca en U Católica ante Boca Juniors por decisión técnica de Daniel Garnero: la idea es tener un mediocampo poblado para contener la potencia del elenco Xeneize y sostener por las bandas, pensando primero a nivel defensivo y después con la idea de agredir mediante contragolpes.

Para eso serán claves Cristián Cuevas y Clemente Montes, quienes tienen la posibilidad de realizar ambas funciones por sus características.

¿Qué resultados necesita U Católica ante Boca Juniors para avanzar a octavos de la Libertadores?

U Católica requiere un triunfo o un empate frente a Boca Juniors en La Bombonera para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Si pierde, debe esperar que Cruzeiro no le gane en casa ante Barcelona SC en un compromiso que se llevará a cabo a la misma hora en Brasil.

¿Cuándo y a qué hora juega U Católica ante Boca Juniors?

El compromiso de U Católica contra Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 28 de marzo a las 20:30 horas de Chile.

Para ver este compromiso debes acceder a ESPN en TV cable o a la plataforma de pago de streaming de Disney +.