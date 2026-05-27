Datos Clave Partido clave: U Católica visita a Boca por el Grupo D. Transmisión: ESPN 5 y Disney+ Premium en Chile. Horario: Jueves 28 de mayo, 20:30 horas.

Universidad Católica enfrenta este jueves 28 de mayo una de sus noches más importantes del año en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Daniel Garnero visita a Boca Juniors en La Bombonera desde las 20:30 horas de Chile, por la sexta y última fecha del Grupo D, con la opción de sellar su paso a octavos de final.

Los Cruzados llegan líderes con 10 puntos después de vencer 2-0 a Barcelona SC en el Claro Arena, con doblete de Fernando Zampedri. Boca, en cambio, aparece tercero con 7 unidades tras empatar 1-1 ante Cruzeiro y necesita ganar para meterse entre los 16 mejores. El escenario es directo: a la UC le sirve empatar; al Xeneize solo le vale una victoria.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs U Católica EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs U Católica?

Se juega este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

📅 Jueves 28 de mayo de 2026

🕣 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires

El duelo corresponde a la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. En Argentina está programado para las 21:30 horas locales.

¿Dónde ver Boca Juniors vs U Católica ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

Disney+ Premium

Para acceder:

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Boca Juniors vs U Católica?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN 5

Disney+ Premium

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Formación de Boca Juniors vs U Católica

XI Boca Juniors

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

XI U Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

DT: Daniel Garnero.

Árbitros designados para Boca Juniors vs U Católica

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Cristian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Jhon León (Colombia)

Asesor: Hernán Maidana (Argentina)

Quality Manager: Juan Cardellino (Uruguay)

¿Cómo llegan Boca Juniors vs U Católica a la Copa Libertadores?

U Católica llega líder y con la clasificación en sus manos.

El equipo chileno dio un golpe enorme en la quinta fecha: venció 2-0 a Barcelona SC en Santiago, con dos goles de Fernando Zampedri, y quedó en lo más alto del Grupo D con 10 puntos. Ese resultado dejó eliminado al cuadro ecuatoriano y puso a los Cruzados a un paso de octavos.

La UC llega con una cuenta clara: si empata en La Bombonera, clasifica a octavos de final. Incluso llega con un antecedente que alimenta la ilusión: en su última visita a Boca por competiciones CONMEBOL, igualó 2-2 en las semifinales de la Copa Sudamericana 2005, justamente un resultado que ahora le sirve para avanzar.

Fernando Zampedri será uno de los focos del partido. El capitán cruzado viene de marcar un doblete ante Barcelona y necesita solo un gol más para convertirse en el máximo goleador histórico de Universidad Católica en torneos CONMEBOL. Actualmente suma 18 tantos, los mismos que Alberto Acosta.

Boca Juniors llega tercero y obligado a ganar en La Bombonera.

El Xeneize dejó pasar una oportunidad importante en la fecha anterior, cuando empató 1-1 ante Cruzeiro en Buenos Aires. Miguel Merentiel puso en ventaja al local, pero Fagner igualó para el equipo brasileño y dejó a Boca fuera de zona de clasificación antes de la última jornada.

El equipo de Claudio Úbeda necesita vencer a U Católica para avanzar a octavos. Cualquier otro resultado lo dejará sin superar a los Cruzados y lo obligará a mirar un escenario muy cuesta arriba. Boca ya venció 2-1 a la UC en Santiago en el debut del grupo, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, y ahora buscará repetir el golpe en casa.

El problema para Boca está en las bajas. Úbeda no podrá contar con Ayrton Costa por suspensión y tampoco con Miguel Merentiel, quien arrastra problemas físicos. Para un equipo obligado a ganar, son ausencias sensibles en una noche de presión máxima.

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores?

U Católica lidera con 10 puntos y Boca Juniors está obligado a ganar para clasificar.

U Católica: 10 puntos

Cruzeiro: 8 puntos

Boca Juniors: 7 puntos

Barcelona SC: 3 puntos

La última fecha tendrá dos partidos en paralelo: Boca Juniors vs U Católica y Cruzeiro vs Barcelona SC. Los Cruzados dependen de sí mismos para clasificar, mientras Boca necesita sumar de a tres para superar a la UC o quedar expuesto a la tabla.

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores?

U Católica clasifica a octavos si gana o empata ante Boca Juniors en La Bombonera.

La cuenta cruzada es directa. Con un empate, la UC llega a 11 puntos y asegura su lugar entre los dos primeros del Grupo D, sin depender del resultado de Cruzeiro ante Barcelona. Con un triunfo, además, cerrará una fase de grupos de enorme peso y sostendrá el liderato.

Si pierde, el escenario se complica. Boca llegaría a 10 puntos y superaría a los Cruzados en el mano a mano, porque ya ganó 2-1 en Santiago y completaría dos triunfos directos. En ese caso, la UC necesitaría que Cruzeiro pierda ante Barcelona para no quedar relegada al tercer lugar.

Por eso, el partido tiene una lectura simple para Católica: sumar en Buenos Aires es clasificación. Perder abre una cuenta peligrosa.

¿Qué necesita Boca Juniors ante U Católica?

Boca Juniors necesita ganarle a U Católica para meterse en octavos de final.

El Xeneize llega con 7 puntos y no puede conformarse con empatar. Si gana, subirá a 10 unidades y superará a la UC por enfrentamientos directos. Si empata, quedará con 8 y no alcanzará a los Cruzados. Si pierde, terminará detrás del equipo chileno.

La presión también pasa por el historial local. Boca lleva 19 partidos invicto como local en Copa Libertadores, con 10 victorias y 9 empates desde 2020. Además, ganó sus últimos siete partidos como dueño de casa ante rivales chilenos en esta competencia; el último equipo nacional que puntuó fue Colo Colo en 2003, con un 2-2.

En resumen

Boca Juniors vs U Católica se juega este jueves 28 de mayo.

El partido será a las 20:30 horas de Chile.

Se disputará en La Bombonera, Buenos Aires.

Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium en Chile.

U Católica lidera el Grupo D con 10 puntos.

Boca Juniors está tercero con 7 unidades.

La UC clasifica si gana o empata.

Boca necesita ganar para avanzar.

Wilmar Roldán será el árbitro del partido.

U Católica llega a Buenos Aires con una ventaja que vale oro, pero no con margen para relajarse. Boca está obligado, La Bombonera pesa y Zampedri tiene una cita con la historia. Para los Cruzados, la ecuación es clara: sumar y meterse en octavos.