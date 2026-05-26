Universidad Católica visita a Boca Juniors este jueves 28 de mayo, desde las 20:30 horas, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y tendrá una carga enorme para ambos: los Cruzados llegan líderes con 10 puntos y pueden clasificar con un empate, mientras que Boca aparece tercero con siete unidades y necesita ganar para avanzar a octavos de final.

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Boca Juniors Sin Comenzar Universidad Católica

Previa del partido Boca Juniors vs Universidad Católica

Universidad Católica dio uno de los golpes importantes de la semana: venció 2-0 a Barcelona SC en Chile y quedó como líder del Grupo D. Con dos goles de Fernando Zampedri, el equipo chileno dio un paso enorme hacia los octavos de final y dejó eliminado al conjunto ecuatoriano de la Copa Libertadores.

Los Cruzados llegan a La Bombonera con 10 puntos y con la clasificación encaminada. Un empate les basta para meterse entre los 16 mejores del continente, aunque el desafío será enorme ante un Boca Juniors obligado a ganar y con el peso histórico de su estadio.

El equipo de Daniel Garnero viene de una racha continental muy positiva. Empató 0-0 con Cruzeiro, derrotó 2-0 a Barcelona en Santiago y también había vencido 2-1 al mismo equipo ecuatoriano en Guayaquil. Pese a la derrota reciente ante Colo Colo por el torneo local, la UC llega con margen y con una oportunidad concreta de dar un golpe de autoridad en Buenos Aires.

Además, hay un dato fuerte que alimenta la ilusión cruzada: la última vez que Universidad Católica visitó La Bombonera fue en noviembre de 2005, por las semifinales de la Copa Sudamericana, y rescató un empate 2-2 ante Boca. Justamente un resultado de ese tipo le serviría ahora para eliminar al Xeneize y sellar su clasificación a octavos de final.

Pronóstico Boca Juniors vs Universidad Católica / © Photosport – Imago

Boca Juniors, en cambio, llega bajo máxima presión. El Xeneize dejó pasar una oportunidad clave en La Bombonera al empatar 1-1 ante Cruzeiro en un partido dramático. Miguel Merentiel había puesto en ventaja al local, pero Fagner marcó el empate para el conjunto brasileño, su primer gol en cinco años.

Ese resultado dejó a Boca tercero en el Grupo D con siete puntos, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro. La cuenta es simple: necesita ganar para meterse en los octavos de final. Cualquier otro resultado lo dejaría dependiendo de un escenario muy complejo o directamente fuera de la pelea principal.

El equipo argentino ya venció 2-1 a la UC en Santiago en el debut de ambos en la fase de grupos, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Ahora buscará repetir ante su gente, en una noche donde la localía y la presión de La Bombonera serán parte central del partido.

Sin embargo, Boca llega con problemas importantes. Claudio Úbeda no podrá contar con Ayrton Costa, suspendido, ni con Miguel Merentiel, quien arrastra problemas físicos. Son dos bajas sensibles para un equipo que necesita ganar sí o sí.

Tabla de posiciones del Grupo D

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP 1 Universidad Católica 10 5 3 1 1 2 Cruzeiro 8 5 — — — 3 Boca Juniors 7 5 2 1 2 4 Barcelona SC 3 5 — — —

Así llegan Boca Juniors y Universidad Católica

Boca Juniors llega con siete puntos y con la obligación de ganar. En sus últimos cinco partidos registra un empate ante Cruzeiro, derrotas ante Huracán y Barcelona SC, una victoria frente a Central Córdoba y una caída ante Cruzeiro en Brasil.

Su forma reciente muestra altibajos, pero el Xeneize todavía se sostiene por su fortaleza en casa. De hecho, Boca lleva 19 partidos invicto como local en Copa Libertadores, con 10 victorias y nueve empates desde 2020. Es su mayor racha sin derrota en casa en el torneo desde los 31 encuentros invicto que consiguió entre 2003 y 2009.

Universidad Católica llega mejor posicionada. El equipo chileno suma 10 puntos y viene de vencer 2-0 a Barcelona SC, empatar 0-0 con Cruzeiro y derrotar 2-1 a Barcelona en Guayaquil. En el torneo local cayó 1-2 ante Colo Colo, pero en la Libertadores ha respondido en los momentos clave.

La UC también tiene un argumento histórico: necesita un empate para clasificar y ya sabe lo que es rescatar un 2-2 en La Bombonera por torneos CONMEBOL, como ocurrió en la semifinal de la Sudamericana 2005. Eso sí, Boca ganó los otros tres partidos del historial jugados en Argentina.

Datos a considerar:

Boca Juniors necesita ganar para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize ganó sus últimos siete partidos como local ante rivales chilenos en la Copa; el último equipo chileno que puntuó fue Colo Colo en 2003, con un 2-2.

Universidad Católica clasifica a octavos de final con un empate, precisamente el resultado que consiguió en su última visita a Boca en competiciones CONMEBOL: 2-2 en las semifinales de la Copa Sudamericana 2005. Sin embargo, Boca ganó los otros tres encuentros disputados en Argentina dentro del historial.

Boca lleva 19 partidos invicto como local en Copa Libertadores, con 10 victorias y nueve empates, racha que sostiene desde 2020. Es su mayor seguidilla sin derrota en casa en la Copa desde otra de 31 partidos entre 2003 y 2009, cuando registró 25 victorias y seis empates.

Boca estuvo apenas 37 minutos en desventaja en el marcador durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la segunda cifra más baja entre los equipos que estuvieron perdiendo en algún momento, solo por detrás de Independiente Rivadavia, con 27 minutos.

Rendimiento reciente

Boca Juniors, todas las competiciones:

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Boca Juniors, Copa Libertadores:

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Universidad Católica, todas las competiciones:

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Universidad Católica, Copa Libertadores:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Boca Juniors vs Universidad Católica / © Photosport – Imago

Boca Juniors llega con el gran objetivo de sumar una victoria para avanzar a la siguiente fase, aunque sabe que será una noche compleja por el cruce directo con Universidad Católica.

Claudio Úbeda tendrá bajas importantes para este compromiso: no podrá contar con Ayrton Costa por suspensión y tampoco con Miguel Merentiel, quien presenta problemas físicos.

Con esas ausencias, Boca saltaría a la cancha con Leandro Brey en portería; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y Exequiel Zeballos junto a Milton Giménez en delantera.

Universidad Católica también llega con novedades. Gary Medel no estará presente por lesión, mientras que Francisco Rossel tampoco será citado, ya que acaba de pasar por pabellón después de sufrir un golpe de Arturo Vidal que lo sacó del clásico.

Daniel Garnero tendría a Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; y Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

La gran carta ofensiva será Zampedri, que viene de marcar dos goles ante Barcelona SC y tiene la posibilidad de alcanzar un hito histórico en torneos CONMEBOL con la camiseta cruzada.

Y es que el “Toro” necesita solo un gol más para convertirse en el máximo goleador histórico de Universidad Católica en torneos CONMEBOL. Actualmente suma 18 tantos, los mismos que Alberto Acosta.

Posibles formaciones Boca Juniors vs Universidad Católica

Boca Juniors:

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri, Justo Giani.

DT: Daniel Garnero.

Pronóstico Boca Juniors vs Universidad Católica

Nuestro pronóstico: Boca Juniors 2-1 Universidad Católica

Boca Juniors llega obligado a ganar y con la presión de La Bombonera como combustible. Su racha invicta como local en Copa Libertadores es un dato demasiado fuerte para ignorar, y el Xeneize sabe que no tiene margen para especular.

Universidad Católica llega mejor ubicada, con la clasificación al alcance y con un empate como resultado suficiente. Además, el momento de Fernando Zampedri y el antecedente de 2005 alimentan la ilusión cruzada.

Sin embargo, por localía, urgencia competitiva y peso histórico en este tipo de noches, Boca aparece con una ligera ventaja para quedarse con el triunfo, aunque la UC tiene herramientas para competir y transformar el partido en una definición muy cerrada.

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