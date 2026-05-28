Diego Ulloa ha sido uno de los puntos altos de Colo Colo esta temporada. El jugador de 22 años suma más de 1.200 minutos en 15 partidos este 2026 e incluso portó la jineta de capitán en dos duelos. Recientemente, el lateral izquierdo respondió a las preguntas de los hinchas albos en el programa Tribuna Alba del canal de Youtube del Cacique y dejó una particular reflexión sobre la relación con su hermano Cristóbal, quien juega en las divisiones menores de Universidad de Chile.

¿Qué dijo Diego Ulloa sobre la rivalidad con su hermano?

Consultado por cómo vive la rivalidad con su hermano que juega en el clásico rival, Diego no esquivó el tema. “Toda mi familia es futbolera”, comenzó diciendo, antes de revelar que la situación se extiende también a su tío Ignacio Núñez, hermano chico de su madre, quien milita en Unión Española.

“Es complejo porque está en la contra. Yo siempre le deseo lo mejor a él porque es mi hermano. A veces lo hablamos entre nosotros, en la familia, que, si se llega a dar, él sabe que va a cooperar, adentro era”, señaló con una sonrisa, dejando en claro que los vínculos familiares no cambian la intensidad competitiva dentro de la cancha.

“Como es mi hermano chico, él siempre me dice que soy su referente. Desearle lo mejor ya sea ahí (en la U). Ojalá salga a otro lado y la rompa en otro lado”. agregó.

¿Le gustaría a Diego Ulloa enfrentar a su hermano?

Por otro lado, le preguntaron a Diego Ulloa si le gustaría enfrentarse a su hermano Cristóbal en un partido, algo que no dudó. “Sí, me gustaría jugar contra mi hermano. Porque también le ha costado. Estuvo aquí (en Colo Colo), después estuvo en Unión, después estuvo en Recoleta, ahí estuvo remando y ahora está ahí (en la U). Sería bonito, sería como el duelo de los Milito”, afirmó, comparando el eventual enfrentamiento con el célebre clásico entre los hermanos Diego y Gabriel Milito en el fútbol argentino.

Por último, anticipó un posible cruce en el futuro. “Si se llega a dar hay que sacar chispas no más”, concluyó entre risas.

¿Quién es Cristóbal Ulloa, hermano del jugador de Colo Colo?

Cristóbal Ulloa es un defensor central que juega en el equipo de proyección de Universidad de Chile. El zaguero destaca por ser el capitán de su categoría y se posiciona como alternativa en el primer equipo.

El jugador de 20 años espera por un llamado de Fernando Gago para hacer su estreno oficial con la camiseta del Romántico Viajero y ser una opción en la zona defensiva azul.