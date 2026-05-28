Noticias de Colo Colo hoy 28 de mayo: La amenaza extranjera por Correa y el drástico frenazo de Mosa a Arturo Vidal
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Carla Bernucci
Mientras el Cacique goza del liderato exclusivo, desde Perú asoma un fuerte interés por Javier Correa que alertó a Pedrero. En paralelo, Aníbal Mosa golpea la mesa en Blanco y Negro, postergando la renovación de referentes como Arturo Vidal y congelando el mercado de fichajes hasta fin de semestre.
Colo Colo goza de un presente inmejorable en la cancha, pero en los escritorios del Estadio Monumental la tensión y la cautela dominan la agenda. El arrollador paso del equipo de Fernando Ortiz en el Campeonato Nacional 2026 —donde lucen una ventaja de ocho puntos sobre su escolta— ha puesto a las principales figuras albas en la vitrina internacional. Con la apertura del mercado de pases de invierno a la vuelta de la esquina, los rumores de exportación comenzaron a rondar Pedrero, obligando a la gerencia deportiva a blindar a su goleador ante la atenta mirada de un gigante sudamericano.
Sin embargo, la postura institucional de Blanco y Negro es de un hermetismo absoluto. Tras la última reunión de directorio, la directiva liderada por Aníbal Mosa golpeó la mesa con una directriz clara: la billetera se mantiene cerrada y las negociaciones contractuales, incluso las de los ídolos máximos, quedan congeladas hasta que se baje el telón de la primera rueda. Entre decisiones dirigenciales, fallos del Tribunal de Disciplina y convocatorias a La Roja que complican el puzzle táctico de Ortiz, el Eterno Campeón vive un jueves cargado de definiciones.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).