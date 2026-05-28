Datos Clave Portazo por Correa: Alianza Lima fijó sus ojos en el goleador albo; Jaime Pizarro tildó de “compleja” una posible salida a corto plazo. Mosa congela todo: El presidente de ByN aseguró que no se negociarán renovaciones (incluida la de Vidal) ni refuerzos hasta después del partido con Cobresal. Perdonazo a juvenil: El Tribunal de Disciplina eliminó de oficio la tarjeta amarilla que recibió Leandro Hernández tras el polémico clásico.

Colo Colo goza de un presente inmejorable en la cancha, pero en los escritorios del Estadio Monumental la tensión y la cautela dominan la agenda. El arrollador paso del equipo de Fernando Ortiz en el Campeonato Nacional 2026 —donde lucen una ventaja de ocho puntos sobre su escolta— ha puesto a las principales figuras albas en la vitrina internacional. Con la apertura del mercado de pases de invierno a la vuelta de la esquina, los rumores de exportación comenzaron a rondar Pedrero, obligando a la gerencia deportiva a blindar a su goleador ante la atenta mirada de un gigante sudamericano.

Sin embargo, la postura institucional de Blanco y Negro es de un hermetismo absoluto. Tras la última reunión de directorio, la directiva liderada por Aníbal Mosa golpeó la mesa con una directriz clara: la billetera se mantiene cerrada y las negociaciones contractuales, incluso las de los ídolos máximos, quedan congeladas hasta que se baje el telón de la primera rueda. Entre decisiones dirigenciales, fallos del Tribunal de Disciplina y convocatorias a La Roja que complican el puzzle táctico de Ortiz, el Eterno Campeón vive un jueves cargado de definiciones.

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