Colo Colo atraviesa un gran momento en el Campeonato Nacional. Los albos, que vienen de vencer a Universidad Católica en el clásico, son líderes absolutos y son los principales candidatos a quedarse con el título.
Pese al buen presente del equipo, no todos lo pasan bien. Este es el caso de Lautaro Pastrán, delantero que arribó a inicios de año al Estadio Monumental y que reconoció que no ha logrado mostrar su mejor versión con la camiseta del Cacique.
¿Qué dijo Lautaro Pastrán por su desempeño en Colo Colo?
El atacante atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa de este miércoles, donde fue consultado por su situación en el club. Allí, Pastrán hizo una potente autocrítica sobre su desempeño.
“No estoy contento porque sé que puedo dar más. Me entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión”, señaló.
“El fútbol cambia muy rápido y puede cambiar la vida de un compañero en un partido importante. Cada minuto que nos toque, hay que aprovecharlo al máximo”, añadió.
Respecto a la opción de sumar refuerzos en su puesto a mitad de temporada, el delantero indicó que “lo recibo de la mejor manera si vienen jugadores a sumar. Nosotros necesitamos también más competencia. Todo jugador que venga a aportar para que al final del año podamos abrazarnos y salir campeones, es bienvenido”.
¿Cómo ve Pastrán a Colo Colo en el Campeonato Nacional?
Por otro lado, Pastrán analizó el presente de Col Colo, aunque aseguró que aún es muy temprano para candidatearse y apuntó que no han ganado nada.
“Es muy pronto para decir que vamos a campeonar. Todavía no termina la primera rueda. Hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos. No hemos logrado nada, falta mucho”, afirmó.
“Estamos en un buen momento donde los compañeros que por ahí no les toca jugar siempre se entrenan al máximo. Cuando les toca jugar, siempre se hace de la mejor manera y eso hace que el equipo sea competitivo. Tenemos un equipo joven, muy competitivo”, completó.