Datos Clave Descargo del King: Arturo Vidal barrió con la presión de las pifias rivales asegurando que los gritos en contra lo “motivan y emocionan”. Baja sensible: Fernando Ortiz rearma la pizarra táctica para visitar a La Serena ante la obligada suspensión de Tomás Alarcón. Operación Trueque: Blanco y Negro sesiona hoy; Vélez Sarsfield aceptaría a Claudio Aquino como parte de pago para destrabar el fichaje de Diego Valdés.

Colo Colo vive un miércoles de alta agitación en las oficinas de Blanco y Negro que promete delinear el futuro inmediato del club en el mercado de fichajes de invierno. Tras el valioso triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, el plantel dirigido por Fernando Ortiz trabaja con absoluta tranquilidad en Pedrero con la certeza matemática de sostener el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026 hasta el término de la primera rueda. Sin embargo, la mesa directiva de la Sociedad Anónima no tiene espacio para el relajo y vivirá esta tarde su primera junta ordinaria oficial desde su conformación en abril, con el mandato expreso de visar los montos y los nombres que potenciarán al plantel para el segundo semestre de este 2026.

Paralelamente, las carpetas de la gerencia deportiva sufrieron un importante remezón internacional que reactivó una vieja obsesión del cuerpo técnico en el mediocampo. Con las fechas de transferencias a la vuelta de la esquina —el periodo abrirá formalmente el 18 de junio y cerrará el 16 de agosto—, los altos mandos albos buscan fórmulas creativas para cumplir las peticiones del “Tano” Ortiz sin desfalcar las arcas del Monumental. Entre negociaciones cruzadas con el fútbol argentino, desmentidos categóricos sobre regresos controversiales y la resolución de un sensible puzzle táctico para el fin de semana, el Eterno Campeón agita su jornada en todos los frentes.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 27 de mayo