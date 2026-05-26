Brayan Cortés le dio su respaldo público a Gabriel Maureira como el arquero titular de Colo Colo. El guardameta de Argentinos Juniors habló en la conferencia de prensa de la Selección Chilena y entregó su juicio sobre el canterano de 19 años que lleva la portería alba desde que Fernando De Paul cayó lesionado esta temporada.

El espaldarazo tiene un peso que va más allá del elogio protocolar. Cortés fue durante años el dueño del arco del Estadio Monumental antes de partir al fútbol argentino, y conoce de primera mano lo que implica defender esa valla. Maureira, producto de las divisiones inferiores del Cacique, asumió la titularidad en condiciones adversas y ha respondido con actuaciones que ya generan elogios dentro y fuera del plantel.

¿Qué dijo Cortés de Maureira en La Roja?

El Indio no dudó al ser consultado por quien hoy cuida el arco que alguna vez fue suyo: “A Gabi lo conozco muy bien, es un chico que ha crecido mucho. Lo demostró en la selección y ahora en Colo Colo. Tiene muchas herramientas, como Villanueva y los más chicos de atrás”, declaró Cortés ante los medios.

Antes de entrar en la figura del canterano, el portero dejó en claro que sigue al Cacique con atención pese a la distancia. “Siempre uno está apoyando, como hincha del popular. Quizás no lo demuestro en redes sociales pero uno siempre está detrás de la tele apoyando como un hincha más, mi familia también”, señaló.

La mención de Villanueva y los “más chicos de atrás” no es un gesto menor: Cortés se preocupó de no reducir el elogio a un solo nombre, algo que refleja su lectura del nivel que proyecta en toda la nómina de porteros del Cacique. Maureira llega a esta instancia con el aval de quien mejor comprende el peso histórico de ese puesto en el club, lo que suma presión y confianza a partes iguales para el joven albo.

Brayan Cortés y Lautaro Millán en la conferencia de prensa de La Roja / ©FFCh.

¿Quién prepara a los arqueros de Colo Colo?

Detrás del rendimiento de Maureira hay un nombre que Cortés no pasó por alto: Martín Gutiérrez, el preparador de arqueros del Cacique. “Hay un buen trabajo, Martín Gutiérrez tiene un gran trabajo y lo ha demostrado. Lo ha hecho valer en cada situación de cada arquero, así que muy orgulloso de los compañeros que están ahí”, afirmó.

Cortés cerró su ronda de declaraciones con un reconocimiento para Fernando De Paul, el arquero que ocupó su lugar cuando partió al extranjero y que hoy está fuera de las canchas por lesión. “Hizo las cosas muy bien desde que me fui”, sentenció el Indio.