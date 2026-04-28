Fernando De Paul dio este martes un paso clave en su recuperación. El portero de Colo Colo fue operado con éxito de la avulsión proximal en su isquiotibial derecho que sufrió ante Palestino, y ya comenzó el proceso de rehabilitación, el cual será por un tiempo menor al informado inicialmente.

En su ausencia, Gabriel Maureira respondió con solvencia en su primer partido como titular en el Campeonato Nacional: el portero de 19 años fue clave en la victoria 2-1 sobre Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo y asoma como el reemplazante del ‘Tuto’ en los próximos compromisos del Cacique.

¿Cómo le fue a Fernando De Paul en la operación?

El periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, informó a través de su cuenta X que la intervención fue exitosa. “Esta mañana el arquero de Colo Colo fue intervenido por una lesión avulsiva proximal del isquiotibial derecho. Comienza su proceso de recuperación”, señaló el comunicador.

La lesión que sufrió en la derrota ante Palestino lo tendrá un buen tiempo alejado de las canchas, sin embargo, según reveló RedGol, será menos de lo que es esperaba en un inicio. Según el citado medio, el ‘Tuto’ será baja alrededor de tres meses, muy por debajo de los seis que se habló en un comienzo.

Fernando de Paul operado con éxito!!



Esta mañana el arquero de Colo Colo fue intervenido por una lesión avulsiva proximal del isquiotibial derecho. Comienza su proceso de recuperación. @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) April 28, 2026

¿Quién reemplazará a De Paul?

Con De Paul en el quirófano, Fernando Ortiz optó por Gabriel Maureira sobre Eduardo Villanueva para el duelo ante la Universidad de Concepción, y el joven guardameta respondió a la altura.

El portero de 19 años mantuvo su portería en cero durante el primer tiempo con intervenciones determinantes, y si bien recibió un gol en el complemento, no tuvo ninguna responsabilidad. Además, el marcador final de 2-1 a favor de su equipo, favoreció a su destacada actuación.

La actuación de Maureira en Concepción complica la situación de Eduardo Villanueva, quien ahora deberá esperar su oportunidad desde el banco en un equipo que tiene Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile por delante.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrenta a Coquimbo Unido este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por el partido pendiente de la novena fecha del Campeonato Nacional 2026.