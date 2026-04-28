Mientras el equipo de Fernando Ortiz pelea en lo más alto del Campeonato Nacional y la Copa de la Liga, en las oficinas de Blanco y Negro se jugaba un partido silencioso que marcará la historia de Colo Colo para siempre. El anhelo de remodelar el Estadio Monumental dejó de ser una promesa de campaña para convertirse en un plan de ejecución real.

Tras evaluar a distintos postulantes, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la alianza estratégica definitiva con la multinacional que se encargará de atraer los recursos financieros para transformar radicalmente la casa alba y elevarla a estándares mundialistas.

¿Qué empresa internacional construirá el nuevo Estadio Monumental?

Se trata de la firma estadounidense Playfly Sports, gigante norteamericano que trabajará junto a Blanco y Negro por los próximos dos años. La misión principal de esta compañía será la gestión de los “Naming Rights” (derechos de nombre). Esto significa que la empresa liderará la representación comercial para vender el nombre del estadio a una marca internacional, inyectando así el capital necesario para la ansiada renovación del recinto inaugurado en 1989.

Proyecto 60 mil personas: El ambicioso plan de Blanco y Negro

El objetivo estructural del proyecto es ampliar el aforo actual para recibir a 60 mil espectadores, convirtiéndolo indiscutidamente en “el estadio más grande de Chile”. Las expectativas de ambas partes son altísimas.

Jessi Sanchez, Vicepresidente Senior de Consultoría y Valoración en Playfly Sports, entregó la hoja de ruta de los norteamericanos: “Nuestro objetivo es ayudar al club a convertir al Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile, y en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial, capaz de albergar competiciones internacionales de primer nivel”.

Por su parte, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, justificó la elección de esta firma por sobre la competencia asegurando que “tienen experiencia en algunos de los programas comerciales de estadios más relevantes a nivel global, y puede apoyarnos en la construcción de un programa comercial que esté a la altura de nuestras expectativas. Estamos muy entusiasmados de trabajar juntos para recibir a cientos de miles de nuevos hinchas en nuestro estadio cada año”.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colo Colo?

A la espera de que los futuros trabajos de remodelación tomen forma, el primer equipo sigue concentrado en la cancha. En un duelo pendiente válido por la novena jornada de la Liga de Primera, Colo Colo recibirá al campeón vigente, Coquimbo Unido, en el césped de Macul. El encuentro está programado para este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas.